Actualizado 21/10/2019 a las 09:22

La de Cristina Ramos es la historia de un éxito innegable. Ganadora de la primera edición de «Got Talent España» en 2016, su nombre no ha parado de sonar fuera de nuestras fronteras, donde la canaria ha seguido probando suerte en distintos concursos musicales en los que siempre ha destacado por su talento. Su pontencial vocal es indudable, no hay más que ver alguna de sus actuaciones para comprender por qué Ramos logró incluso dejar sin palabras al mismísimo Simon Cowell, el «Risto Mejide» americano y uno de los jueces más implacables de Got Talent en su versión en EE.UU.

Durante su trayectoria, Ramos probó suerte también en «World's Got Talent», donde llegó a obtener un botón dorado de David Foster, el productor musical más galardonado en la historia de los Grammy, que le hizo colarse en la final. También llegó a la final de «America's Got Talent» y ganó «La Voz México» en 2018.

Como ha ocurrido con otros artistas de enorme calidad vocal, el nombre de Cristina Ramos todavía no ha sonado con excesiva fuerza en España a pesar de su refrendado talento. La canaria, sin embargo, ha sido anunciada como uno de los nuevos fichajes de «Tu cara me suena» (Antena 3), por donde ya han pasado artistas de la talla de Ruth Lorenzo o Blas Cantó, este último encargado ahora de representar a España en Eurovisión. El nombre de Cristina Ramos, todo hay que decirlo, también sonó en las quinielas para llevar el nombre español al popular festival de la canción, una posibilidad que podría materializarse en próximas ediciones del certamen y que supondría, sin dudarlo, un gran acierto por parte de Televisión Española.

El paso de determinados cantantes por «Tu cara me suena» no debe tomarse como un asunto menor. El programa musical presentado por Manel Fuentes explota el humor y el talento a partes iguales y ayuda a acercar al gran público grandes voces que no han tenido la oportunidad de penetrar con fuerza en la industria musical, como fue el caso de Roko o de María Villalón. También han pasado por el formato artistas como Edurne, Lola Indigo, Daniel Diges, Xuso Jones, Falete, Rosa López o Diana Navarro:

Concursantes confirmados

El fichaje de Cristina Ramos es la última confirmación de una lista de concursantes cuanto menos ambiciosa. En la octava edición del talent show estarán, entre otros, los hermanos Jesús y Daniel Morilla (más conocidos como «Gemeliers»), la exconcursante de OT 2017 Nerea Rodríguez, la actriz Belinda Washington, el esconcursante de OT Jorge González, el humorista Sergio Fernández «El Monaguillo» y la cantante «María Isabel» («Antes muerta que sencilla»).