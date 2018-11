Actualizado 11/11/2018 a las 15:37

Sus encuentros amorosos en «GH VIP» han sido de lo más polémicos. Techi y Omar se dejaron llevar por la pasión en la casa de Guadalix. El cantante reconoció la semana pasada en el «Sábado Deluxe» que durante sus relaciones no habían usado precauciones, y este sábado, Techi preocupó a la audiencia. ¿Estaba embarazada?

Techi lo comentó durante la entrevista previa al programa y, como era de esperar, los presentes en plató se llevaron también la sorpresa. Entre ellos, Omar. El exconcursante de «GH VIP» no supo disimular su asombro. Él aseguraba que no sabía nada; ella sostenía que se lo había contado el jueves durante la gala del reality. Sin embargo, Techi sufrió un aborto, uno que Omar no se cree: «Estaba embarazada de ti».

El enfrentamiento entre Techi y Omar se agravó cuando la exconcursante reconoció que se llegó a hacer un test de embarazo hace unos días y que el resultado fue positivo. Pero esas palabras no eran suficientes para Omar y se aferra que a no pasó lo que tenía que pasar para que eso ocurriera; sin embargo, Techi no dudó en asegurar que tiene un parte médico, al que Jorge Javier Váquez tuvo acceso. La tensión aumentó tanto que el presentador de «GH VIP» tuvo que echar a Omar del plató. «Tus palabras hacia Techi son denigrantes», le dijo tajante.

No fue la única confesión que hizo Techi esa noche. La exparticipante aseguró haber sufrido ataques en redes sociales por parte de Amor Romeira. «Las que más me atacan son las mujeres», aseguró. Fue entonces cuando decidió confesar su enfermedad relacionada con la alimentación y el peso. Un testimonio con el que se ha derrumbado. Reconoce que no está recuperada y que no ha sido el mejor momento para participar en un reality.

Cazada por el «poli»

Techi se mostró clara y sostuvo sus argumentos, pero el polígrafo de Conchita tuvo algo que decir. La exparticipante de «GH VIP» ha mantenido que Isa Pantoja le confesó que se había besado bajo las sábanas con Asraf, pero el «poli» dice que Techi miente. Ella tiene algo que decir al respecto: «Me lo dijo con gestos y no con palabras».