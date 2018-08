«Sálvame»: Telecinco «cede» a las estridentes exigencias de Alba Carrillo

Actualizado 13/08/2018 a las 17:29

El pasado viernes vimos como los colaboradores de «Sálvame» criticaban las cualidades de Alba Carrillo como compañera con la colaboración de una redactora de «Sábado Deluxe». ¿El motivo? Una de las estridentes exigencias que había puesto la modelo para ir al plató del programa del sábado noche (y contar su ruptura con David Vallespín) era encontrar un espacio del que formar parte. Y, que casualidad, este lunes, Alba Carrillo se estrenaba como colaboradora de «Ya es mediodía» y eso.

Alba Carrillo se estrena como colaboradora de @yaesmediodiatv: “Si yo fuera la mujer de Fonsi lo llevaría mal porque está más pendiente de mí que de ella" #YaEsMediodía42 > https://t.co/ThGoja0XBQpic.twitter.com/A5htE80TJv — Telecinco (@telecincoes) 13 de agosto de 2018

«Las exigencias han sido tan altas que hemos tenido que romper las negociaciones», dijo de tajante era la redactora de «Sábado Deluxe». Pero ¿cuáles fueron esas peticiones? «Las conversaciones comenzaron la semana pasada, jueves 2 de agosto. Fue la propia Lucía Pariente, ejerciendo de representante, quien llamó al programa para ofrecernos una entrevista en exclusiva para hablar de la ruptura con David Vallespín y los problemas que tiene con Fonsi Nieto. Como os podéis imaginar, a la dirección es una entrevista que le interesa», continuaba. Sin embargo, horas después de la primera llamada, Pariente volvía a ponerse en contacto con la redacción de «Sábado Deluxe» y así decir que la entrevista ya no era exclusiva ya que había firmado una portada con una revista del corazón.

«Las negociaciones se retoman el miércoles de esta semana cuando el Deluxe llama a Lucía [Pariente] para negociar. Desde el primer momento, hay una intención de llegar a un acuerdo, pero ella pide una cantidad muy alta, que sabe que el Deluxe no puede pagar», explicó. Pero ese no fue el único requisito de Alba Carrillo. «Además, pedía que Alba empezase a colaborar en los distintos programas de la productora», dijo. Esta petición no pilló por sorpresa a ninguno de los colaboradores de «Sálvame». «También pidió que no se pudiese criticarle ni preguntarle cosas malas», añadió.

«Ya hemos trabajado con ella así que sabemos que no es difícil trabajar con ella, pero sí es inestable», explicó Gema López. «No es consciente de quién es ni de lo que hace. Lo que ella vende es casquería. La madre se ha cargado dos matrimonios y ahora se está cargando la carrera, si es que tiene alguna, de su hija», espetaba Mila Ximénez. Sin embargo, son condiciones que «Sábado» no ha podido aceptar. «Alba venía a mentir porque ella no es quien ha terminado con esta relación. Tengo información como para criticar eso», explicó Gema López. «Yo lo que quiero saber es que medicación está tomando ahora», añadió Ximénez.

Lo que no había contado aún la redactora de «Sábado Deluxe» es que había dicho Lucía Pariente que ocurría si los colaboradores del espacio no cumplían con estos requisitos. «Dijo que como si no se iban a cumplir, ella también podía hablar de vosotros, de los colaboradores», aseguró. Fue entonces cuando provocó una dura reacción de Mila Ximénez. «No vales para nada. Ni colaboradora, ni entrevistada, modelo, mujer de Fonsi Nieto. Tengo aquí –dice mientras señala su móvil– la auténtica relación que tienes con tu madre y está contada por mamá. Se ve que ella contigo que se hace caquita. Advertencias a mí, ni una... Sinceramente, Alba Carrillo para hacerle advertencias a la gente y meterte en el culo de la gente, tienes que tener el tuyo muy limpito», gritó.