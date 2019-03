Actualizado 28/03/2019 a las 10:55

Parecía que Telecinco ya había exprimido al máximo su estrategia con «Gran Hermano» pero, a tenor de las últimas informaciones, la cadena de Paolo Vasile ya tiene un nuevo as en la manga tras el fin de «GH Dúo». Agotada la versión de anónimos del popular reality show de Telecinco, la cadena decidió hace tiempo que uno de sus mayores activos son los rostros que, a diario, pululan por los pasillos de la cadena narrando sus ajetreadas vidas: Belén Esteban, Mila Ximénez, Kiko Rivera, Anabel Pantoja... pocos quedan ya que no hayan sido carne de reality aunque, los que no lo han sido, podrían estar a punto de pasar por el aro.

Tal y como afirma «El Confidencial», Telecinco estaría preparando una nueva versión de «Gran Hermano» con colaboradores de «Sálvame». En Guadalix, así las cosas, podrían quedarse encerrados Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Gema López, Gustavo González, Terelu Campos, Belén Esteban... El periódico digital asegura que La Fábrica de la Tele, productora de «Gran Hermano», tiene sobre la mesa un proyecto de duración más breve que las versiones habituales y que se emitiría antes de la llegada de «Supervivientes».

Lo cierto es que la versión «Gran Hermano» de «Sálvame» no distaría mucho del programa habitual que se emite en Telecinco, donde los colaboradores protagonizan a diario encontronazos a cuenta de sus vidas personales. No hay, en el programa de Mediaset, rostro que se haya librado de airear su vida privada: Lydia Lozano, Carmen Borrego, Rafa Mora, Kiko Matamoros... Las últimas polémicas en el controvertido espacio han tenido lugar esta misma semana a cuenta del engaño de Chelo García Cortés hacia el resto de sus compañeros. La periodista, que presuntamente debía dinero a su compañero Gustavo González, decidió pactar con él un robado fotográfico a espaldas del programa. La artimaña no ha sentado nada bien en el plató de Telecinco, donde Chelo ya es considerada la última «traidora».

Aunque la polémica estaría servida, la creación de un «Gran Hermano» con colaboradores de «Sálvame» no es una mala noticia para el entretemiento. No hay que olvidar que los realities de Telecinco siguen siendo uno de los contenidos más consumidos en televisión gracias a estos pintorescos colaboradores que, en los últimos años, han dejado momentos como el siguiente: