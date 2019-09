Actualizado 12/09/2019 a las 00:13

La primera noche de «GH VIP» estaba cargada de tensión desde el comienzo. Augurando muchas sorpresas, según comenzó el programa se descubrió la primera: la incorporación de Antonio David Flores al casting del reality. Lo que no se podía esperar era que no pasaran ni diez minutos para que estallara la tensión en Guadalix de la Sierra.

Pocos minutos después, entró en la casa Alba Carrillo. La ex de Feliciano López estuvo a punto de abandonar el programa cuando supo que Kiko Jiménez estaría en el concurso. Sin embargo, se convirtió en su salvación cuando se encontró con Antonio David Flores.

Y es que la historia entre los dos venía de lejos: mientras que Antonio David Flores es el exmarido de Rocío Carrasco, con la que ha mantenido una dura afrenta judicial. Mientras, Alba Carrillo coincidió con Carrasco en «Hable con ellas» y, desde entonces, se ha convertido en una de las grandes defensoras de la hija de Rocío Jurado.

Una vez los dos se encontraron, en cuestión de segundos en «GH VIP» empezaron a volar los cuchillos por el aire. Tras los dos besos propios del saludo, Alba Carrillo comenzó a atacar a Antonio David: «No puedo decir que esté encantada de conocerte, pero bueno, fingiremos», aseguró la que se considera íntima amiga de la hija de Pedro Carrasco.

Esto, como es lógico, provocó el instantáneo cabreo de Flores, que le contestó con un «yo no tengo nada que fingir, a lo mejor tu si». Como viene siendo propio en Carrillo, esta actuó a la defensiva, suponiendo una respuesta que parecía sentenciar el futuro entre ambos dentro de «GH VIP».

Según Antonio David Flores, esta extraña reacción desde el saludo se debe a que Carrillo es íntima amiga de su exmujer, aunque lo puso en tela de juicio. «No voy a hablar ni de ella (Carrillo) ni de su íntima amiga que la conoce de hace cuatro años. Que la invitó a la boda para poder vender su exclusiva en "¡Hola!". He venido a «GH VIP» para que me reporte un antes y un después. No quiero enfrentamientos», aseguró Antonio David Flores en «GH VIP».

«Este hombre está pa ya, todo lo que me habían dicho de ti es cierto, vamos a llevarnos peor de lo que pensaba», ha dicho Carrillo después. Después, ambos pudieron ver las palabras que se habían dedicado en los vídeos de presentación para «GH VIP», en donde la hija de Lucía Pariente había sido más dura con Antonio David. «Duermo plácidamente, entre otras cosas porque tengo a mis tres hijos durmiendo en mi casa. Y no necesito decir nada más», sentenció Flores. Sin duda, este dúo va a dar mucho que hablar durante los próximos meses.