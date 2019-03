«La Voz» ya tiene a sus cuatro últimos semifinalistas tras una gala de infarto

Actualizado 28/03/2019 a las 12:30

El pasado miércoles, los coaches de «La Voz» escogieron a sus primeros cuatro semifinalistas (con la ayuda del voto del público). Durante la segunda gala en directo, emitida ayer miércoles, Luis Fonsi, Pablo López, Paulina Rubio y Antonio Orozco seleccionaron a la otra mitad de sus equipos, que participarán en la semifinal del talent musical. En esta última gala, dos aspirantes de cada equipo han actuado frente a los coaches, que fueron los encargados de repartir un apoyo del 60% y el 40% entre los dos. Pero la puntuación final, al igual que la semana anterior, ha salido de la suma resultante tras los votos de la audiencia. Así han quedado los equipos:

Equipo de Luis Fonsi

El cantante puertorriqueño se llevó una sorpresa al conocer como quedó la votación de la audiencia. El público de «La Voz» se decantó claramente por uno de sus dos aspirantes, doblando la puntuación de su rival. Finalmente, fue María Espinos (tras interpretar «Me cuesta tanto olvidarte») quien conseguía pasar a las semifinal tras vencer a Lion, que interpretó «Uptown Funk». Recordamos que Fonsi ya contaba con Linda Rodrigo como clasificada para la semifinal.

Equipo de Pablo López

Pablo López comentó en diversas ocasiones estar pasándolo regular con estas selecciones. Por suerte para el coach, el público tenía muy claro quien quería que se quedara. Andrés Martín, el cantante de la línea 10 del metro de Madrid, derrotó a Javier Erro tras interpretar «Hallelujah». El otro semifinalista del equipo de Pablo López es Auba Estela.

Equipo de Paulina

La opinión de la coach de «La Voz» no sirvió de mucho. La audiencia ya había escogido a su preferido con un 84%. Tras interpretar «O Sole Mio», Ángel Cortés arrasó frente a Marlo Martínez y su tema «I Don’t Wanna Miss a Thing». El equipo de Paulina lo completa Viki Lafuente, la aragonesa de 37 años que es propietaria de un food truck de comida vegana.

Equipo de Antonio Orozco

Parece que esta edición está siendo especialmente complicada para Antonio Orozco. El equipo del cantante ha ofrecido algunas de las mejores actuaciones y voces de «La Voz» y eso se ha traducido en la indecisión del público. Las votaciones de los espectadores han estado muy ajustadas, pero finalmente Marcelino Damion logró destacar con una brillante versión de «Killing Me Softly With His Song», frente a Lorena Fernández. Javi Moya es la otra voz con la que Antonio Orozco peleará en la semifinal.