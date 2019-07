Actualizado 02/07/2019 a las 09:31

Este lunes «Todo es mentira», el programa que presenta Risto Mejide en las sobremesas de Cuatro, decidió dedicar parte de sus minutos al «Terraplanismo», la corriente que defiende que la Tierra es plana y no redonda. Para explicar la teoría el espacio conectó con Javi Poves, futbolista y presidente del Móstoles balompié (ahora Flat Earth FC), quien no dudó en afirmar ante las cámaras que su Club representa «un nuevo conocimiento» y pretende «difundir la verdad». «Si somos redondos, ¿dónde está la curvatura?», se preguntó el joven.

«¿Usted cree que la Tierra es plana?», inició Risto la conversación con el ahora entrenador. «El modelo que nos han contado es una mentira bastante gorda», afirmó Poves. «Es muy difícil determinar cómo es el modelo porque no tenemos medios. Podemos llegar a hacer una aproximación a escala pequeña y hemos encontrado una planicie en la que no hay ninguna curvatura». Ante las bromas de los colaboradores de Mejide, Poves continuó defendiendo su tesis con gesto serio. «Cogiendo aproximadamente el diámetro que tiene la Tierra y haciendo un simple cálculo, llegas a la conclusión de que a los 50 kilómetros hay un desnivel de 196 metros entre el punto A y el punto B. Se han hecho visualizaciones desde el nivel del mar y no solo no se esconde nada tras el horizonte sino que, además, se puede ver el nivel del mar. Ese es uno de los motivos principales», argumentó el exfutbolista.

Desde el primer momento, Poves no dudó en posicionarse contra Risto Mejide al afirmar que «Todo es mentira» es un «programa de chistes». «No habéis parado de hacer chistes malísimos y que están muy escuchados. Está muy bien, pero lo que realmente proponemos es que la gente sienta la necesidad de saber en qué mundo vive. Damos por sentado que tenemos que aceptar muchas cosas. Creo que todo está muy manipulado y, obviamente, si nos llevan mintiendo desde que hemos nacido, ¿por qué no nos ibana mentir sobre el sitio en el que estamos viviendo?», dijo.

«Hay que estudiar»

Sobre los chistes empleados en «Todo es mentira», Javier Poves no dudó en asegurar a los colaboradores que «hay que mejorar», algo ante lo que Mejide fue tajante: «Y hay que estudiar», aseguró entre aplausos. No tardó Miguel Lago en asegurar que «estoy muy a tope con que la Tierra es plana porque ahora mismo no tengo otra cosa mejor que hacer». Al respecto, Risto Mejide afirmó también que «hay demasiada información y muy poco criterio para seleccionarla», en referencia al futbolista.

«Si coges un barco, llega un momento en el que de repente te caes, según tu teoría», aseguró ante Poves otro de los colaboradores. «No vamos a hacer aquí un programa de divulgación científica. Para poder charlar sobre esto tienes que saber lo que pensamos», sentenció Poves visiblemente molesto. «Pero, ¿dónde hace tope la Tierra?», se preguntó Antonio Castelo. «La ignorancia es muy osada», añadió Mejide.

Sobre Javi Poves lleva tiempo escribiéndose largo y tendido. El exjugador del Sporting, que colgó las botas en 2011 alegando que el fútbol «está corrupto», ya fue noticia hace algunos años por su elogio al modelo de Estado iraní. «He visto que mi forma de conceptualizar el mundo es el Islam. Las personas que sean capaces de entender lo significa el Islam serán más felices. Les pido que indaguen en lo que significa el Islam, que ni es terrorismo, ni bombas, ni Bin Laden...».