Toni Albà, el cómico que insultó a Inés Arrimadas, abandona «Polònia»

Actualizado 05/04/2019 a las 11:39

Confundir una bufonada con un insulto machista de mal gusto le ha costado al cómico Toni Albà, conocido sobre todo en Cataluña por sus parodias televisivas de personajes como el Rey Juan Carlos o Donald Trump en el programa de TV3 «Polònia», mucho más que una simple reprimenda pública, tal y como ya informó nuestro compañero David Morán el pasado mes de marzo.

Toni Albà fue apartado «temporalmente» de «Polònia» tras publicar un tuit en el que insultaba a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la relacionaba con la prostitución. Fue la propia productora, Minoria Absoluta, la que tomó la decisión de dejar al cómico fuera del programa de sátira política.

Ayer, el actor se despidió definitivamente del espacio y le deseó suerte a Blancafort: «¡Mucha suerte al Polònia con Abascal! Yo salgo del “congelador” para seguir haciendo uso del Derecho a la Libertad de Expresión, cueste lo que cueste y sin rodeos», publicó en su perfil de Twitter. Sin embargo, muchos de sus seguidores malinterpretaron el mensaje y entendieron que lo que estaba anunciando al «salir del congelador» era que volvía en activo al programa. «No me he explicado bien. No volveré al Polònia», remarcó.

No m’he explicat bé! NO TORNARÉ AL POLÒNIA! https://t.co/Fd4p3Yqrcc — TONI ALBÀ *🎗 (@tonialba) 4 de abril de 2019

No es la primera vez que Albà, conocido por su activismo independentista e imputado en 2017 por injurias a la juez Lamela, se expresaba en términos similares contra Arrimadas: en 2017 ya escribió otro tuit en el que, en una suerte de poema humorístico, calificaba de «mala puta» a una Inés que, se excusó entonces, no tenía por qué ser la líder de Cuidadanos. Como entonces, tampoco ahora se ha disculpado con la política. Es más: ayer mismo insistía en que sus palabras se habían malinterpretado y pedía «perdón a las prostitutas». «La gente puede pensar que soy machista cuando no lo soy», dijo.