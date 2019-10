Actualizado 16/10/2019 a las 01:12

Un martes más, «GH VIP», a través del «Límite 48 horas», quiso ofrecer una nueva edición de «La curva de la vida». En esta ocasión, fue el Maestro Joao el que narró, de su puño y letra, cómo había llegado a sobrevivir —si es posible encontrar otro calificativo— a una existencia por la que ha pasado por tantas penurias.

A pesar de su juventud, los sufrimientos para Joao no se hicieron esperar. Y es que, tal y como confesó en «GH VIP», «una persona abusó de mí cuando tenía 14 años». En concreto, fue «un hombre del mundo de la música que tenía más de 30 años», y aprovechó un escondrijo en la calle General Ricardos, en Madrid, para cometer los hechos.

«Entré en un sitio muy oscuro, me empujó y jamás he relatado ese hecho a nadie. Yo tenía un pantalón de peto que llevaba con una blusa por encima», recordó. De hecho, las consecuencias psicológicas que arrastró desde entonces fueron grandes. «Mi madre me salvó de aquel momento. Tras ello, ella no se acostaba hasta que yo no llegaba. Me decía que tuviera cuidado», asumió.

Pero es que, además, no solo tuvo que sobrevivir a una violación, sino que también tuvo adicciones a las que se enfrentarse. «Tenía todos los excesos que se inventaban. Si se inventaba uno, ya me había apuntado yo», relató. Acto seguido, Jorge Javier Vázquez le preguntó directamente si había tenido problemas con las drogas, a lo que Joao contestó sin ningún pudor. «Sí. He llegado a desayunar whisky. Tengo todo el repertorio, aquí ya te pongo todos los excesos. Yo era un exceso en si», reconoció.

En aquella época no se dedicaba todavía a la videncia, y tenía otra forma de ganarse la vida mucho más artística. «Hacía actuaciones, cantaba, imitaba... tenía cierto éxito. Pero, como se dice, lo que cantando se gana, cantando se va. Yo quería olvidarme de todo y tener una vida que no era la mía. Quería tener otra forma», aseguró en «GH VIP». Pero fue cuando decidió retirarse de esta mala vida cuando cambió también de profesión. «Me quité la noche y me puse a trabajar en el gabinete de Rappel, al que le estoy muy agradecido», dijo emocionado.

Después de ese sufrimiento de vida, tuvo la oportunidad de participar en «Supervivientes», a la vez que fuera compartía su vida con el que ha sido el hombre de su vida. «Cuando llegué —de «Supervivientes»—, me escapé después de una fiesta y en ese momento me dejó para siempre. Y para mi había llegado la felicidad más grande y me había traído la tristeza más grande mi vida. Le había hecho mucho daño sin querer. Cuando hablé con él le caían las lágrimas. "Tú, que tanto me has ayudado, he tenido ganas de tirarme por la ventana muchos días". Fue mucho dolor» dijo casi desconsolado, dejando una frase que bien podría pasar a la posteridad de «GH VIP»: «He querido morirme tantos días que Dios no me lo ha concedido».

Afirmó que daría la vida por ese hombre, y, además, que jamás se lo llegará a perdonar. De hecho, ni siquiera pide el indulto divino, «porque cuando una persona hace tanto daño a alguien a quien ama tanto, no se merece el perdón. ¡Que me castigue!», dijo entre lágrimas.

«Tras esta persona, soy una persona contenta pero no feliz. He sido feliz en esos momentos, cuando mi madre se ha puesto mala y se ha recuperado, cuando la vida me ha dejado. Después de eso Pol apareció», continuó narrando en «GH VIP». «Casi era un juego, cualquier persona me hacía bien. No creía nada en Pol. Al salir del programa me hablaron 50.000 iguales a él. Pero Pol fue muy buen niño. Me encantaba, aunque la gente no lo crea, es torpe. Claro que quiere salir en televisión, ¿pero quién no? ¿Es un delito salir en la tele y ganarse la vida honradamente?».

Sin embargo, poco antes de entrar al concurso, como ya se ha visto, todo llegó a saltar por los aires. «Teníamos dificultades. Apareció alguien, ha habido este problema. Creo que hemos roto definitivamente, y creo que, honradamente, debe de ser así, porque aunque os pida que no se busquéis a esa otra persona».