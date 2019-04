El tremendo lapsus de María Rey en Telemadrid

Actualizado 17/04/2019 a las 09:36

La periodista María Rey, presentadora del magacín «120 minutos» en Telemadrid, vivió esta semana un cómico momento que ha sido objeto de burla en varios programas de «zapping» como «Zapeando», el programa de humor que emite LaSexta en la franja de sobremesa.

La periodista estaba en pleno debate cuando el sonido de un teléfono móvil interrumpió la conversación. «¿Eso que ha sonado es un teléfono? Es tremendo...», dijo la periodista. Tras su frase de incredulidad, una colaboradora del programa quiso señalar a Rey que, en realidad, el teléfono que sonaba era suyo. «No es un teléfono, María, es tu teléfono».

Víctima de sus propias palabras, María Rey se dirigió con premura a su mesa para colgar la llamada que interrumpía el debate. «Es tremendo que sea el mío. No sé si cogérselo. Es mala cosa, porque este no estaba viendo el partido. Esto es una falta de todo...», dijo María Rey. Para quitar hierro al asunto, la periodista no dudó en bromear con lo sucedido: «Esto es un candidato, que está en campaña», dijo en tono de burla.