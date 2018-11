Twitter cierra la cuenta a la humorista Carmen Romero por un chiste sobre Pedro Sánchez

Actualizado 15/11/2018 a las 22:17

Hay ocasiones en las que el humor traspasa, o parece hacerlo, los límites de la realidad. La cómica y «youtuber» Carmen Romero ha sido la última víctima de la gran magnitud que están tomando el cariz de determinadas ofensas en Internet y ha visto cómo la red social Twitter le cerraba su perfil tras un chiste desafortunado sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hace unos días, Romero publicó una controvertida broma en su cuenta sobre Sánchez. «Yo mataré a Pedro Sánchez por ti», escribió en su Twitter, en alusión a la novela de Santi Balmes «Yo mataré monstruos por ti». Su humor negro pasó desapercibido en la red social, que optó por cortar de raíz y suspender la cuenta de la humorista, en la que contaba con varios miles de seguidores.

Conocida por su participación en la webserie «Vincent Finch: Diario de un ego», que lanzó a la fama a David Suárez, Romero también ha colaborado en diversos espacios radiofónicos como el programa de Los 40 Principales «Yu: no te pierdas nada», que presenta Dani Mateo. También en «Phi Beta Lambda», el espacio que conduce Antonio Castelo en la Cadena Ser.

«Me han suspendido la cuenta de Twitter por denuncias y reportes a un chiste. Han borrado la publicación de Instagram donde lo decía porque contaba el chiste y lo han denunciado también. A la gente que denuncia todo lo que subo, que me insulta o amenaza: no vais a conseguir nada. No voy a desaparecer», publicó la joven en su perfil de Instagram.

Varias personalidades del sector, como los monologuista Denny Horror y Pablo Gime, el guionista Juanjo Ramírez, la «influencer» Érika García y el propio Vincent Finch, no han dudado en defender a la cómica en la citada red social. «Tiene huevos que Twitter bloquee a cómicas mientras nazis amenazan todos los días impunemente a compañeros», escribió Horror en su perfil, en señal de protesta. «La parte buena de que le cierren la cuenta a Carmen Romero es que por fin puedo luchar por la libertad de expresión de alguien que sí me hace gracia», publicó por su parte Ramírez.

como señor cómico de 42 años digo SÍ a Carmen Romero.



y ya tiene huevos que @TwitterEspana bloquee a cómicas mientras nazis amenazan todos los días impunemente a compañeros...



aún pueden seguirla en Instagram:

La parte buena de que le cierren la cuenta a Carmen Romero es que por fin puedo luchar por la libertad de expresión de alguien que sí me hace gracia.

Le han cerrado la cuenta a Carmen Romero, una de mis cómicas españolas favoritas por un chiste de mierda.



Pues nada a difundir su palabra y a seguirla en Instagram

Hace algunas semanas, Romero también fue duramente criticada por subir a sus redes sociales un vídeo que hizo sobre los andaluces. Después de que le cerrasen su perfil de Twitter, ha subido un nuevo vídeo a su canal de YouTube ironizando acerca de la libertad de expresión.