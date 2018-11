«Say yes to the dress» Así es la versión original de «¡Sí, quiero ese vestido!», el nuevo programa de vestidos de novia de Boris Izaguirre El popular presentador se pondrá al frente del espacio cada domingo en Dkiss

«Say yes to the dress» Helena Cortés

Redactor Seguir Actualizado 12/11/2018 a las 01:41 Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Boris Izaguirre, junto con los expertos del programa, ayudará a decenas de mujeres a cumplir su sueño y encontrar el vestido de novia perfecto en «¡Sí, quiero ese vestido!», adaptación española de «Say yes to the dress», la serie de bodas más exitosa del mundo, que arrancó sus emisiones en Estados Unidos en octubre del año 2007. Después de la versión original, que se ven en más de 180 países y cuenta con 16 temporadas, se han realizado un total de 11 adaptaciones locales, entre ellas la de España. «¡Sí, quiero ese vestido!», producida por Shine Iberia para DKISS, tiene la misma mecánica que el formato original presentado por Randy Fenoli, diseñador de trajes de novia y experto asesor en trajes nupciales. En el programa original, cada entrega presenta a unas cinco novias distintas que acuden a la tienda Kleinfield Bridal, en Manhattan, para que su director de moda, Fenoli, les ayude en la difícil decisión de elegir su traje ideal. A la cita acuden acompañadas de familiares, amigos y damas de honor, una figura que no es común en España, y que no siempre están de acuerdo con la novia. Además, la tienda funciona como una especie de «confesionario» donde las futuras novias cuentan cómo conocieron a sus parejas, sus miedos y primeras ideas para comenzar a buscar el vestido ideal. También hablan del presupuesto, que suele ser uno de los inconvenientes más recurrentes cuando se enamoran de un diseño nupcial. Dkiss arropará el estreno de la versión española con un especial que incluirá la emisión de tres versiones más: «¡Sí, quiero ese vestido: Atlanta», basada en la tienda de ‘Bridals by Lori’, capitaneada por Lori Allen; «¡Sí, quiero ese vestido! Canadá», donde las novias acuden a buscar su vestido a la tienda de Amanda-Lina y «¡Sí, quiero ese vestido! Las Vegas», donde el famoso diseñador del vestido de novia de Lady Di, David Emanuel, cruzará el charco para ayudar a varias mujeres a encontrar en tiempo récord vestidos para bodas exprés. Temas Televisión Programas de televisión Boris Izaguirre Helena Cortés



Redactor Seguir @helen_cor