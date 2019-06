Actualizado 16/06/2019 a las 20:26

«Viva la vida», el programa que presenta Emma García en Telecinco, dedicó sus dos últimas tardes a analizar la mediática boda entre el futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos y la presentadora de televisión Pilar Rubio, el que ha sido, sin duda, el acontecimiento por excelencia de la crónica social este fin de semana. Este domingo, día después del evento, la cadena contó con expertos de diversa índole para comentar el look de los invitados al enlace religioso así como el vestido escogido por Pilar Rubio para dar el «Sí quiero» a Ramos en la catedral de Sevilla.

Nacho Montes, uno de los rostros más habituales de Mediaset a la hora de comentar los errores y aciertos estilísticos de los invitados a todo tipo de eventos, no dudó en criticar el vestido de novia de Pilar Rubio calificándolo, entre otras cosas, de «inadecuado» para una boda religiosa. «No me gusta. En una ceremonia a las 17.00 horas una mujer no puede llevar un vestido de noche». Entre otras cosas, Montes afirmó que Rubio debería haber ido «más tapada» y llevar, por ejemplo, una «media manga». «Es terrorífico», espetó sobre el atuendo.

Tampoco le gustó a Montes el ramo de novia escogido por Pilar Rubio para el enlace, formado por calas negras en una clara alusión a su alma rockera. «Se saltó el protocolo por todos sitios. Las calas negras son sinónimo de luto», dijo. «Saltarse las normas me parece horroroso. ¿Vosotros veis bien a una novia con todo este brillo, las trenzas, las calas negras...?», criticó el estilista.

No fue Montes el único que arremetió contra el look de Rubio: «Si quiere ser ella, que no se case en una catedral», criticó Makoke también durante el programa. «Ella va vestida de noche y él (Sergio Ramos) va vestido de ceremonia de día». Tampoco le gustaron a Nacho Montes los pendientes de Pilar Rubio: «Esos pendientes son de 'la Rebe', de 'Los Gipsy Kings'», dijo. «Ni Lola Flores los hubiera llevado», insistió. «Yo le habría puesto un vestido más cerrado», zanjó el experto. Sí le gustó, sin embargo, a Nacho Montes, el look escogido por Sergio Ramos. «Está estupendo, la única crítica es que se tiñó el pelo».

Los espectadores del programa de Telecinco no han dudado en criticar la actitud de Nacho Montes en el programa de Emma García. Para muchos, el estilista ha sido excesivamente crítico y sus comentarios sobre los brazos al aire de la presentadora o el excesivo escote eran del todo «innecesarios»:

Que se esté criticando a Pilar Rubio por llevar escote y los brazos al aire en una boda eclesiástica me parece machista y antiguo. Y que estás críticas vengan de gais que tienen prohibidas sus bodas en cualquier catedral católica, me parece más triste aún. #vivalavida202 — Alberto Madrid (@albermadriz) 16 de junio de 2019

«Me parece muy triste que haya gente que cobra por despellejar», decía otro usuario de Twitter.

#VivaLaVida202 Nacho Montes presume de tanto estilo y tanta educación y luego está ahí sentado berreando y no dejando hablar a nadie. Si señor! sigue dando lecciones! — S. Madridista 🇪🇸 (@QuickSilvia) 16 de junio de 2019