Kiko Matamoros, veterano colaborador de Telecinco, ha sido uno de los rostros del verano. El tertuliano, aquejado de un grave tumor del que tuvo que ser intervenido, ha narrado en los platós de la cadena sus avances médicos así como sus relaciones familiares, algunas de las cuales no han mejorado a pesar de la enfermedad. Este fin de semana, Matamoros acudió al plató de «Viva la vida», presentado en la etapa estival por Sandra Barneda, para narrar sus avances y comentar, entre otros temas, la exclusiva que concedió a la revista «Lecturas» en la que, posando sonriente en una playa, revelaba que tenía varios tumores.

Al respecto, Barneda aseguró no entender los motivos que habían llevado a Matamoros a revelar su enfermedad con semejante posado veraniego. La periodista, conocida por no ocultar sus opiniones, se preguntó si «en bañador o tomando el sol alguien comunicaría a su familia que tiene un tumor». «Si no eres capaz de ver que esa fotografía y ese titular pueden herir sensibilidades... Alguien que tiene un tumor no invita a su familia a comer en bañador para contarles que tiene un tumor», afirmó la comunicadora incrédula.

Matamoros, por su parte, afirmó no compartir la opinión de Barneda. Periodista y tertuliano continuaron debatiendo sobre la polémica exclusiva, conversación que derivó en los reproches de Barneda a Matamoros por haber vendido una boda con su última novia que jamás llegó a producirse. «¿Tú no cambias de opinión?», dijo Matamoros. «Sí, pero yo no lo he contado, la diferencia es que yo no lo hago público». La entrevista entre Matamoros y Barneda no fue, en conclusión, lo que se dice amable. Incluso el público de «Viva la vida», que tomó partido por la periodista, abucheó al colaborador en reiteradas ocasiones.

Ahora entiendo porque castigaron a Sandra Barneda apartándola de los platós: es única desmontando las mentiras de los protegidos de la cadena.



El repaso que le ha dado a Matamoros en Viva La Vida ha sido apoteósico.



Necesitamos más profesionales como ella en TV.#VivaLaVida221pic.twitter.com/sEYnCULblu — El Lapidario TV (@lapidarioTV) August 24, 2019

En «Sálvame», uno de los programas de Telecinco que con mayor detalle ha narrado la enfermedad de Matamoros, uno de los colaboradores llegó a dudar del testimonio del tertuliano sobre su situación médica. La optimista salida de Matamoros del hospital llevó a Antonio Montero a dudar de su compañero y consideró que el colaborador había exagerado sobre su situación. «En mi entrevista no hubo lágrimas, dije que no sabía lo que los médicos iban a encontrar pero no he exagerado ni un ápice», afirmó el colaborador al otro lado de la línea telefónica, para recordad que sus hemorragias previas a la intervención habían sido «brutales», con pérdidas de hasta «litros» de sangre, dijo el rostro televisivo para explicarse.