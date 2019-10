Actualizado 19/10/2019 a las 00:54

Como cada viernes, «Volverte a ver» volvía a ocupar su habitual espacio en la parrilla de Telecinco para ofrecer sus nuevas historias cargadas de emoción. En esta velada, su famosa invitada para dar un poco de color a los relatos que inundaban el espacio fue Carmen Lomana. Pero su intención no era la de sorprender a algún anónimo, sino la de protagonizar un encuentro con el que fue su gran amor.

El primer gran amor de Carmen Lomana se llamaba Óscar. De la mano de este hombre vivió su gran amor de la juventud y cometió las primeras locuras. Se conocieron cuando tenían 20 años, él quería ser actor y, por circunstancias de la vida, sus caminos se separaron. En palabras de Carmen, «Óscar era muy diferente a los chicos con los que yo trataba». A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, la celebrity leonesa no ha perdido las ganas de reencontrarse con él y de saber qué ha sido de su vida.

«Han pasado tantos años... Era actor canario. Sigo abierta al amor, aunque cada vez es más difícil. Yo soy un chollo: estoy viuda, no tengo hijos y tengo lo suficiente como para no tener que pedir nada a nadie», comentó a Gloria Camila, embajadadora de «Volverte a ver», al tiempo que le entregó una máscara de teatro, un objeto con el que se identificaba su profesión en la época.

Confirmó estar nerviosa en el momento en el que se sentó en el plató, mientras descontaba los minutos para poder reencontrarse con Óscar. «Siempre he tenido a Óscar en mi mente como una asignatura pendiente», comentó antes de hacer un repaso sobre la vida del que fue su novio.

Entre ambos hubo un flechazo instantáneo en 1968. Su mejor amiga, Marisa, le habló de Óscar, un hombre completamente diferente a Lomana. Este joven actor estaba ya empezando a despuntar en importantes papeles del cine en la época, al tiempo que también ocupaba cargos de director de teatro. Poco a poco, y a escondidas, vivían sus encuentros durante años. Sin embargo, nunca se besaron. Esta historia fantástica se rompió cuando Óscar tuvo que marcharse a Canarias, no sin antes prometerse continuar con el contacto mediante cartas. Lo que pasó es que nunca llegó aquella carta prometida. «Poco a poco lo fui olvidando, pero siempre se me quedó en la mente», comentó Lomana.

Por suerte, el equipo de «Volverte a ver» consiguió localizar a Óscar, ante una Carmen Lomana estupefacta. «En Madrid hice varias películas. Luego la vida empezó a cambiar, me hice empresario. Me casé y me divorcié y hasta tengo nietos», empezó diciendo amante prófugo ante el reportero. Lomana, mientras, se encontraba totalmente flasheada por la cantidad de información que acababa de recibir. «Le he visto bien. Me recuerda a él, pero han pasado muchísimos años. Estoy atacada», decía, al tiempo que esperaba que hubiera acudido a su encuentro el amante prófugo. «Como no haya venido me da algo. Me da un parraque», comentó justo antes de confirmar su presencia en el plató.

Ahora era el turno del actor, que tenía que hacer su acto de presencia en el estudio de «Volverte a ver». «Estos ojos sí que me suenan. Me traen recuerdos de alguien...», comentó nada más ver la mirada de Lomana. «Lloro por ella», comentó mientras se le caían las lágrimas a Óscar. «Estoy entusiasmado», dijo en cuanto tuvo ocasión.

«¿Cómo puede una persona, después de tantos años, acordarse de otra persona que no ha visto? Gracias», le espetó Óscar, ante una Carmen Lomana que no podía apenas reprimir las lágrimas. «Es maravilloso habernos reencontrado», le dijo la celebrity, mientras que el actor recordó su historia con su pretendienta. «No se si el amor existía para mi en aquella época, pero nunca la olvidé», comentó.

Óscar intentó explicar el motivo por el que no le mandó cartas. Y es que el actor, aunque aparentaba seguridad en juventud, en realidad estaba lleno de temores por un posible rechazo de Lomana. Por suerte para ambos, el reencuentro a través de la pantalla fue satisfactorio, por lo que solo quedaba retirar la última barrera física que les separaba para fundirse en un largo y deseado por años abrazo.

Carmen Lomana y Óscar durante su abrazo en «Volverte a ver» - MEDIASET ESPAÑA

A partir de ahora, los dos deberán de hacer esfuerzos para poder continuar con la historia que les unió hace tantos años, y, quién sabe, si a Carmen Lomana le empiezan a llegar aquellas cartas que le prometieron en la época y que jamás llegaron.