Este viernes, Mediaset preparó una doble ración de Carlos Sobera. Primero, el presentador se puso al frente de «First Dates», el «dating-show» que presenta de lunes a viernes en Cuatro. Y después, hizo lo propio con «Volverte a ver», el emotivo programa de Telecinco que estrenó su tercera temporada con historias de lo más conmovedoras.

La noche contó con la presencia de Marc Bartra, futbolista del Real Betis y la selección española de fútbol y ex del FC Barcelona, que acudió para dar una sorpresa a una adolescente sevillana que acababa de perder a su madre. Una historia de lo más emotiva, aunque también lo fue, y mucho, la que contaron las hermanas Nadia y Nerea, de 26 y 22 años respectivamente, procedentes del municipio valenciano de Massanassa y a las que la vida golpeó con dureza hace dieciseis años.

La noche del 23 de junio de 2003, ambas sufrieron un grave accidente de coche en el que fallecieron repentinamente sus padres y sus abuelos parternos. Solo sobrevivieron las dos niñas, que entonces tenían 10 y 6 años, además de su perra, Manchitas. Tal y como contaron en «Volverte a ver», ambas fueron ingresadas con heridas de extrema gravedad en un hospital, donde fueron operadas de urgencia en varias ocasiones.

Las chicas tardaron varios meses en recuperarse y cuando lo hicieron, fueron sus tíos, Elena y José, junto con sus primos, Alicia y José Manuel, quienes se hicieron cargo de ellas. Fue por ello por lo que acudieron a «Volverte a ver». «Queremos agradecerles que nos acogieran, porque han sido como nuestros padres», coincidieron ambas hermanas, que no olvidan a sus progenitores. «A veces, llega un momento en que no recuerdo la voz de ellos. Entonces, siempre me pongo un vídeo para acordarme de cómo era. Y siempre me sorprende, porque no me la imaginaba así para nada. Es una manera de sentirlos cerca», comentó Nadia, visiblemente emocionada.

Un testimonio con el que coincidió Nerea. «Yo creo que están. De otra manera, pero están», agregó la joven, que se casó el pasado año y fue llevada al altar por su tío José. La triste historia de las hermanas conmovió incluso a Sobera, que no pudo contener las lágrimas. «Uff, me cuesta... Qué pena que la vida tenga estas cosas», lamentó el presentador, mientras trataba de mantener la entereza.

Entretanto, e instigados por Abraham García, uno de los «enviados» de «Volverte a ver», la familia al completo acudió al plató de Telecinco, sin saber por qué estaban allí. Aunque no tardaron en imaginarlo. «¡Lo sabía!», espetó Alicia, nada más vio en la pantalla a sus dos primas. «Hemos venido para daros las gracias por todo lo que habéis hecho por nosotras. Os queremos un montón. Nos habéis criado, educado y nos habéis dado valores. Sin vosotros, nunca hubiéramos llegado donde estamos», comentó Nadia. «No fue fácil para nadie, y lo hicisteis súper bien. Si hoy en día somos algo es por vosotros. Si podemos decir que somos felices es por vosotros. Sé que tanto mis padres como los yayos están súper orgullosos de todos. Sois los mejores», añadió su hermana, entre lágrimas.

A continuación, Sobera quiso exponer los motivos de la presencia de la familia en «Volverte a ver». «Después de aquel fatal accidente, ellas estuvieron un mes y medio en el hospital y tuvieron que hacer frente a muchas operaciones. Se van a casa con vosotros, porque así lo decidís Elena y José. Ellas sienten que entran en vuestra familia de una forma muy natural, se dan cuenta que les cedéis absolutamente todo y que gracias a vuestra ayuda han salido adelante. Están aquí para deciros lo mucho que os quieren». Elena se emocionó. «Para mí son mis hijas, pero al mismo tiempo no dejo de acordarme de quiénes eran su madre y su padre».

Para Elena, por cierto, lo sucedido también fue especialmente difícil. «Para ti tuvo que ser muy doloroso, porque perdiste a tu hermano y a tus padres...», comentó Sobera. «No me lo podía creer. Ellas estaban en el hospital tan malitas... daban muchísima pena. Cómo lloraban, en el hospital, llamando a sus padres... Era desgarrador. Primero vas hacia adelante, pero después te hundes», aseveró Elena. «Fue un cambio total de vida, que nos vino de golpe. Lo tuvimos que asumir. Y ahora, pues somos lo que somos. Una familia perfecta», agregó su hija, Alicia, que tenía 23 años en el momento del grave accidente.

Entretanto, las hermanas se deshicieron en elogios hacia sus tíos y primos. «Es mi padre. A veces no lo quiero pensar, por cómo se sentirá mi padre. Pero es que lo es», comentó Nadia, sobre José, al tiempo que Elena recordó una de esas fatídicas casualidades que, en ocasiones, esconde la vida. «Esa noche [la del accidente], le dije a una tía mía que mi ilusión era tener cuatro hijos. Y mira lo que pasó. Hubiera preferido tener solo dos», aseguró, entre lágrimas. «Nunca he querido que me llamaran "mamá" o a él "papá". Porque sus padres nunca quisieron irse. A Nerea le decía su padre que iba a ser eterno y no se iba a morir nunca. Pero no fue así», añadió, con resignación, en «Volverte a ver».

En ese momento, tíos, sobrinas y primos rompieron a llorar, y Sobera permitió que todos ellos se fundieran en un abrazo en el plató de Telecinco. «¡Sois una familia extraordinaria!», rubricó con voz quebrada el presentador, incapaz de contener la emoción ante la historia de Nadia y Nerea.