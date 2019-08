Actualizado 30/08/2019 a las 20:33

Uno de los días más señalados ha llegado para los fans de «Zapeando», con sorpresa incluida. Frank Blanco, el presentador del programa, ha finalizado su trabajo en «Zapeando». Lleno de emoción, ha puesto punto y final a una etapa que le ha llevado a vivir los primeros 1442 programas de zapping de La Sexta.

Al finalizar el programa, y con el cariño de todos los compañeros, Frank Blanco ha terminado su etapa en «Zapeando». «Sabía que íbamos a acabar emocionándonos. Me habría hecho un Jordi Hurtado de verdad, de jubilarme en este programa, y hay decisiones que son inevitables. No me gustan las despedidas, pero sería de muy mala educación irme sin despedirme», comenzaba diciendo el presentador.

«Lo primero, a los que nos habéis acogido como si fuésemos familia —decía a los seguidores de «Zapeando»— de todo corazón, ojalá hayamos conseguido haceros la vida más fácil y que os hayáis olvidado de vuestros problemas durante un rato». De igual forma, también quiso acordarse de todos los miembros del programa que se encuentran detrás de las cámaras. «No va a ser fácil aprender a vivir sin el equipo de detrás de las cámaras. No sabéis como es ese equipo. Es el mejor equipo humano que hay en un programa de televisión. Gracias por vuestra entrega, porque sin ella no habríamos llegado hasta aquí».

Como no podía ser de otra manera, también ha tenido un momento para recordar a los colaboradores con los que ha compartido tantas tardes. «A vosotros y vosotras, compañeros de mesa: querría agradeceros tantas cosas (...). Os tendría que decir tantas cosas, que os lo resumo en un "estaré ahí si lo necesitáis". Aquí ha habido más que una relación de compañeros. Así que os digo que hasta la próxima cena. Os deseo lo mejor, se que todo irá bien», dijo antes de abandonar, en solitario, el plató.

Paula Prendes, nuevo abandono de «Zapeando»

Pero es que este no ha sido el único abandono del programa en el último momento. Dentro de todos los abandonos que se han ido produciendo en los últimos días, se ha anunciado que Paula Prendes, colaboradora de «Zapeando», también ha decidido dejar atrás el formato. «Feliz de haber formado parte, ahora a poner toda la energía en nuevos proyectos. Ha sido un placer», ha declarado en las redes sociales.

Hoy se cierra una etapa Preciosa en @zapeandola6. Feliz de haber formado parte, ahora a poner toda la energía en nuevos proyectos. Ha sido un placer ❤️🙏 pic.twitter.com/AkCVTmNTKS — Paula Prendes (@PPrendes) 30 de agosto de 2019

Junto a Paula Prendes, Ana Morgade y Chenoa completan el trío de colaboradores que han abandonado en los últimos días o han anunciado su próxima salida de «Zapeando», que este lunes inicia una nueva etapa con Dani Mateo al frente, en calidad de presentador.