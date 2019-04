El «zasca» de Ana Peleteiro a Broncano: «¿Se te da mejor que el ciclismo»

Actualizado 05/04/2019 a las 09:53

Esta semana, David Broncano recibió a Ana Peleteiro en «La Resistencia», el prorama que el cómico presenta en #0 (Movistar+). La atleta, actual campeona de Europa de triple salto en pista cubierta, mostró sentirse en el plató como pez en el agua y no dudó en entrar al juego cómico de Broncano con varios chistes. «Tengo muchas preguntas», inició el humorista la entrevista. «Yo manejo mucho el triple salto, fue mi disciplina favorita», aseguró Broncano. «¿Se te da mejor que el ciclismo?», respondió la gallega.

Con su pregunta, Peleteiro se refería a unas imágenes en las que puede verse cómo la Policía multa a David Broncano en Madrid por saltarse un semáforo. «Ayer me detuvieron por ir con la bici. Eran varias infracciones acumuladas en 100 metros», explicó. Tan solo un día después del suceso, Broncano narró en «La Resistencia» cómo volvió a toparse con el agente que detectó su infracción: «Hoy me he vuelto a encontrar con el policía que me multó. En el mismo sitio de ayer se me pone la misma moto, el mismo policía. Iba sin auriculares, despacio y y sin saltarme nada. [...] Sin parar la moto, se sube el casco y me dice: 'La que se ha liado'», comentó el presentador.

En el momento de la multa, el presentador se dirigía a una grabación de La Vida Moderna, progama de La Ser en el que colabora y al que llegó tarde por la parada de los municipales. Tras su llegada, explicó que los agentes habían sido amables y pidió disculpas por lo ocurrido. Pero ni en ese momento dejó a un lado su tono irónico. «He manoseado tanto la multa que ya no se ve lo que tengo que pagar», comentó el cómico.