Resultados elecciones municipales en Sevilla 2019 Adelante Almensilla recibe una oferta de PP y Vox para desalojar al PSOE pero la rechaza «de plano» «Ni en sueños», zanja Engracia Rivera agregando que se echó «a reír» al pensar en «una alcaldesa comunista» apoyada por los dos partidos de derecha

La candidata de Adelante Almensillla IU a la Alcaldía de dicha localidad sevillana, Engracia Rivera, cuya fuerza ha resultado la segunda más votada en las últimas elecciones municipales, ha avisado de que ha recibido una oferta para conformar un gobierno conjunto con el PP, Vox y la concejal del partido independiente Cambiemos Ahora que superase la mayoría simple cosechada por el PSOE, extremo que según ha aclarado ha sido «absolutamente» descartado por su formación.

En Almensilla, las elecciones municipales del pasado 26 de mayo han estado marcadas por la pérdida de la mayoría absoluta de la que gozaba el PSOE de Agripina Cabello, actual alcaldesa en funciones y candidata a revalidar el cargo. Con una corporación local formada por 13 concejales, el PSOE ha pasado de siete a seis ediles, toda vez que IU ha conservado sus tres ediles tras concurrir como Adelante Almensilla IU, el PP ha conservado sus dos concejales, los independientes de Cambiemos Ahora han mantenido también el acta de edil que tenían ya en el anterior mandato y Vox ha irrumpido con un concejal.

Al perder el PSOE la mayoría absoluta, según ha dicho a Europa Press Engracia Rivera, candidata de Adelante Almensilla IU, tal fuerza política ha recibido una oferta del PP y Vox para promover un gobierno alternativo a la mayoría simple del PSOE, en el que participase también Cambiemos Ahora y en el que ella sería la alcaldesa. «Ni en sueños», ha zanjado directamente Engracia Rivera, explicando que su formación ha descartado «de plano, absolutamente» dicha opción.

No sólo eso, pues la candidata de Adelante y portavoz de IU en la Diputación en el mandato que acaba de expirar ha agregado que incluso se echó «a reír» al pensar en la idea de «una alcaldesa comunista» apoyada por el PP y Vox.

Es más, dado que los promotores de esta oferta están «muy pesados», según Rivera, la asamblea local de IU ha acordado no presentar siquiera candidatura a la sesión de investidura, para evitar el riesgo de que los concejales del PP, Vox y Cambiemos votasen dicha candidatura.

Y es que a su juicio, la lectura del resultado electoral es que el PSOE debe continuar gobernando, aunque «con entendimiento con el resto de fuerzas», o sea no mediante un gobierno conjunto, sino «consensuando las decisiones». No obstante, ha precisado que hasta el momento, Agripina Cabello no ha contactado con su formación. «Nos acabará llamando», ha confiado.