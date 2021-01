Pleno municipal El alcalde socialista de Bormujos seguirá tras la abstención de Cs, que desobedece a su partido No prospera la petición que lideró el Partido Popular de dimisión del regidor por su próximo juicio por prevaricación

Muy esperado se presentaba el pleno municipal que se ha llevado a cabo hoy en Bormujos desde los días previos a su celebración. En concreto, desde que oficialmente el PP, primer partido de la oposición, registrase una petición para pedir en sesión plenaria la dimisión del regidor socialista y de la concejal de Educación y Obras Públicas, Carmen Garfia, quienes gobiernan el municipio gracias al pacto con Cs, que precisamente se convirtió en la llave para que no prosperase esta moción de dimisión al abstenerse sus cinco ediles en la votación.

Y todo ello a pesar de que Cs Bormujos desobedeciera así las palabras de su coordinador provincial, Álvaro Pimentel, unas horas antes de su celebración al asegurar que «no cabe otra opción que la dimisión o el cese» y, sin embargo, su partido en Bormujos se abstuvo y no facilitó la salida del regidor socialista, lo que demuestra una vez más la situación de «pugna interna» de Ciudadanos, donde en estos momentos parece que no manda nadie, o por lo menos no ejecutan a nivel local lo que se decide en el plano provincial.

La propuesta finalmente contó con 9 votos en contra, siete a favor y cinco abstenciones, que resultaron la llave para que no prosperase la moción de los populares tras un debate previo no exento de polémica entre los portavoces de los grupos.

El argumento ofrecido por la formación naranja, en boca de Manuel Romero, socio de Gobierno del PSOE y que paradójicamente unos días antes había pedido que diera un paso al lado el alcalde, fue que «ahora tenemos que dar soluciones a la ciudadanía en plena tercera ola de la pandemia, le he dicho que se aparte del foco mediático para trabajar todos por Bormujos y veo muy poco de eso aquí. Vamos a priorizar lo que necesitan los vecinos, soluciones. Y en eso nos vamos a centrar. Hoy no es el tiempo y nos vamos a abstener».

Unas declaraciones, efectuadas en el primer turno de palabra, que ya dejaron claro el resultado final de la moción y que tuvieron varias intervenciones polémicas. «Lleva escondido detrás de un plasma», le llegó a decir el popular Luis Paniagua, algo que enfadó al regidor y le amenazó con llamarle al orden. Por su parte, la portavoz socialista, Margarita Beltrán, recordó que «las urnas os pondrán en vuestro sitio, porque el pueblo tiene memoria».

También polémicas fueron las declaraciones del edil no adscrito Eduardo Díaz, quien acusó a Cyra de la Cruz y Manuel Romero (ambos de la formación naranja) de «haber hecho el mejor negocio para quedarse con Cs Bormujos puesto que tienen secuestrado a Ciudadanos, por lo que le han tenido que dar 70.000 euros» para formar parte del gobierno y «pagar sus hipotecas con el acuerdo con el PSOE».

El debate de la moción gira en torno al procesamiento del alcalde como presunto autor de un delito de prevaricación por la autorización de la construcción de una nave pese a los informes contrarios de la Intervención y del arquitecto municipal por lo que tendrá que sentarse en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla el próximo mes de junio por estos hechos.

Pero este caso judicial en el que se ve envuelto el primer edil no es la única polémica que ha hecho saltar la voz de alarma entre la oposición. La última, la contratación de un mago para ser el enlace Covid de los colegios del municipio, por el que pagó 18.000 euros, motivo por el que el PP lo llevará a la Fiscalía.

Este doble enredo judicial, al margen de otras actuaciones—celebrar una paella en pleno confinamiento, permitir que el concejal de Hacienda levantara los reparos del Interventor o que se «recolocara» en el Ayuntamiento del que fuera director de Mercasevilla en la anterior etapa socialista del Consistorio hispalense Juan Carlos Recio, entre otros asuntos— se llevó al pleno para su debate una vez que hace una semana fuera el propio socio de Gobierno, Manuel Romero (Cs), y teniente de alcalde el que pidiera su dimisión, al igual que lo hiciera además el PP, «y asumiese las responsabilidades pertinentes para salvaguardar la estabilidad institucional» en la localidad aljarafeña.

Esta moción del PP ya fue votada en la comisión informativa previa al pleno, cosechando un dictamen desfavorable, dado el voto contrario del PSOE, del concejal no adscrito, Eduardo Díaz; y del alcalde, Francisco Molina; la abstención de Adelante y Cs; y el voto a favor del PP y Vox.

Pero ha sido esta tarde en la sesión plenaria cuando el propio partido naranja el que ha imposibilitado, con su abstención y rompiendo la disciplina de voto, la dimisión de Molina, por lo que no tendría que ceder la vara de mandos del Ayuntamiento bormujero. Por lo menos, hasta la próxima jugada en este tablero de ajedrez en el que se encuentran el PSOE y el PP enfrascados ante los continuos escándalos del regidor.

Por su parte, el alcalde de Bormujos ya ha alertado hace unos días de la «campaña de acoso y derribo» que según avisaba promueve en su contra el PP con el único fin de «promover una moción de censura», fruto de una «trama que lleva meses tejiéndose», sólo para desencadenar un «cambio» en la Alcaldía «sin otra motivación que la ambición y los egos personales». En ese sentido, consideraba que el «verdadero artífice» de todo ello es el concejal del PP Luis Paniagua, lo que le ha llevado a señalar a quienes «han sido juzgados y condenados tanto en el PP como en otros partidos».

Hay que recordar que el alcalde del PSOE salió reelegido toda vez que no prosperase el acuerdo promovido días antes entre el PP, Cs y Vox para superar la mayoría simple de los socialistas en la sesión de investidura de 2019, formando gobierno los socialistas posteriormente con Ciudadanos. El día de la investidura, Vox se votó a sí misma por lo que dejó sin opciones de un «tripartito» que apartara a Molina de la Alcaldía, quien esta tarde amenazó a los populares con interponer una querella criminal por delitos contra su honor, por calumnias e injurias y «nos reservamos el derecho de ampliarla a quienes den publicidad a estas acusaciones».