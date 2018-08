La alcaldesa de Gelves pide calma a los vecinos por el acogimiento temporal de 78 menores inmigrantes Un joven de la localidad asegura haber sufrido una agresión el pasado sábado por parte de uno de los chicos acogidos

La alcaldesa de la localidad sevillana de Gelves, Isabel Herrera, continúa con las gestiones realizadas en los últimos días relacionadas con la acogida temporal de casi 80 inmigrantes menores en caracolas dentro de las instalaciones que Samu tiene en la localidad. Un acogimiento acordado entre la Junta de Andalucía y esta empresa privada con sede en el municipio, de la que no tuvo conocimiento oficial hasta el pasado jueves.

Este lunes se ha convocado la junta de portavoces para informar al resto de partidos de la corporación municipal sobre la situación. A esa junta han asistido representantes del PSOE, Partido Independiente de Gelves, Cs y PP, que han apoyado de forma unánime la acogida de los menores, según fuentes consultadas por ABC. Además, está convocada una Junta de Seguridad Local, donde la alcaldesa, Isabel Herrera, pedirá más medios a las fuerzas de seguridad tanto para las situaciones derivadas de esta acogida, como de las fiestas patronales que comienzan este miércoles en un terreno junto al las instalaciones de Samu donde están los menores alojados.

Este lunes, la alcaldesa se reunió junto al jefe de la Policía Local, Sergio Pérez, y otros miembros de su equipo de gobierno, con Yesica García Capitán, la madre de un joven que, al parecer, sufrió una agresión el pasado sábado por parte de uno de los chicos acogidos. Tanto la alcaldesa como el Jefe de la Policía le han aclarado en que si no hay denuncia de los hechos no se puede hacer nada al respecto. Las autoridades han tenido conocimiento de estos hechos a través de las redes sociales, en las que algunos vecinos estaban llamando a realizar actos violentos, causando gran preocupación en los miembros del gobierno municipal.

La portavoz del PP, Mercedes Soriano, ha declarado que «el Ayuntamiento de Gelves no tiene competencias en materia de refugiados y quien ha fallado aquí ha sido la Junta de Andalaucía, desbordada por la política del Gobierno central, que no comunicó al Ayuntamiento que los 78 menores llegaban el 11 de agosto a Gelves porque no había sitio en los albergues».

Régimen abierto

La primer edil ha explicado que los refugiados están en régimen de acogimiento temporal abierto, ya que no son delincuentes. Todos ellos reciben en el centro de Gelves alojamiento, alimento, atención sanitaria, enseñanza de la lengua española y las costumbres y normativa de nuestro país. «Pero no se les puede prohibir la salida del centro, ya que no han cometido ninguna acción que lo justifique», aclaran los portavoces del Samu.

Herrera ha vuelto a hablar con los responsables de la Delegación Territorial de Servicios Sociales y la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía, para informarles de los incidentes protagonizados por varios de estos chicos y pedirles más refuerzos en seguridad. Asimismo, se ha reunido con responsables del Samu de Gelves de nuevo para exigirles que apliquen un protocolo de seguridad para esta minoría de chavales que, al parecer, no están respetando algunas normas mínimas de convivencia.

Reforzar las medidas de seguridad

Por otro lado, a petición de la alcaldesa, varios técnicos del Centro de Servicios Sociales de Gelves han visitado hoy las instalaciones del Samu para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran los menores. El Samuasegura que son atendidos por 10 monitores por turno y cuentan con traductores y educadores que les enseñan español y normas de civismo y culturales propias de su país de acogida para facilitar su estancia durante este acogimiento temporal.

A pesar de ello, Samu se ha comprometido con la alcaldesa a reforzar sus medidas de seguridad para evitar que los menores menos adaptados generen cualquier tipo de malestar entre la población. Por otra parte están buscando un alojamiento alternativo fuera de la localidad pero están pendientes de la aprobación de la Junta.

Por último, Isabel Herrera, pide a sus vecinos «que mantengan la calma y no se dejen arrastrar por personas incendiarias que aprovechan las redes sociales y ciertas situaciones para llamar al desorden y la violencia». Asimismo Herrera asegura que se están tomando todas las medidas necesarias y confía en Gelves «porque es un pueblo pacífico, solidario y acogedor que sabrá dar la talla una vez más».