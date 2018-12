Operación Triunfo Bormujos se vuelca con Famous en la gala final de OT El Ayuntamiento emitirá en directo la Final de Operación Triunfo en el Centro Cultural la Atarazana

Bormujos se vuelca este miércoles con Famous, el joven vecino que ha alcanzado la final del concurso de Operación Triunfo. El Ayuntamiento ha organizado una convocatoria para todo el pueblo en el Centro Cultural La Atarazana, en cuyo salón de actos emitirán en directo la gala final a partir de las 21.00 horas.

Este será el día más importante de Operación Triunfo y puede ser decisivo en la carrera musical de Famous. Con 19 años ha saltado de estudiar el bachillerato de Artes Escénicas al inicio de lo que podría ser una gran carrera. Su voz, desparpajo y naturalidad han encandilado a la audiencia y jurado del programa. Para la gala final interpretará «And I am telling you I’m not going», de Jennifer Hudson. La canción con la que tratará alzarse como ganador del talent show la ha escogido el propio Famous.

Nació en Amsterdam, se trasladó recién nacido con su familia a Nigeria y reside en Bormujos desde los seis años. Ha mostrado durante el programa que uno de sus sueños sería acudir a Eurovisión para representar a España y la llave para alcanzar la 64 edición del festival, que se celebrará en Tel Aviv, también se encuentra en OT.

En la misma noche de la gala que decidirá al ganador de la presente edición se pondrá en la web a disposición de los espectadores una muestra de un minuto de cada canción que opta a representar a nuestro país en Eurovisión.

Durante las dos semanas siguientes los fans podrán votar por su favorita a través de la web. Las tres que acumulen más puntos cuando se cierren las votaciones (2 de enero a las 23:59 horas) pasarán a la gala especial en la que saldrá la ganadora. A estas tres se sumarán otras siete que serán elegidas por un comité formado por dos miembros de la dirección de RTVE, otro de RTVE Digital y dos profesores de la Academia de OT.

Una de las señas del éxito de estas nuevas ediciones de OT están siendo las redes sociales. El programa les ha otorgado una gran importancia y ha generado una gran comunidad que también produce mucho contenido viral alrededor de los participantes. Famous no se ha quedado atrás y le han dedicado multitud de mensajes de apoyo, algunos en clave de humor.

Entre estas, «I’m in love with Bormujos», la parodia que @cazonpalangana realizó a partir de la interpretación de Famous de «Nobody but you», la canción que representó a Austria en la última edición de Eurovisión. Famous ha llevado por bandera en el concurso a su pueblo y el tuitero lo aprovechó para versionar la canción: «Pa mi Bormujos es lo mejor, soy bormujero del to / I’m in love with Bormujos», canta en el estribillo.

Precisamente a partir de la interpretación de la canción del austriaco Cesár Sampson Famous fue nombrado como favorito del público de la semana y desde entonces fue convirtiéndose en un firme candidato para la final de hoy.