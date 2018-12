Tomares Los descubridores del tesoro apremian a la Junta a tasar las monedas encontradas en Tomares Advierten que si Cultura no lo cuantifica en seis meses tendrán derecho a cobrar intereses

Mercedes Benítez

@laplumilla Sevilla Actualizado: 07/12/2018 07:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado mayo el TSJA decidió que los trabajadores que descubrieron el tesoro de Tomares en una zanja en los terrenos del el parque Olivar del Zaudín tendrían derecho a una parte del hallazgo. Según la sentencia, adelantada en su día por ABC, se reconoció a los descubridores «el derecho a percibir el premio legal correspondiente al hallazgo de las 19 ánforas y 600 kilogramos de monedas romanas, una vez evaluado el tesoro».

Eso suponía que los operarios tendrían derecho a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya». Ahora la abogada que los representa, Angela González Cotro, del bufete MAIOMartínez Escribano ha presentado ante la Sala de loContencioso Administrativo del TSJA un escrito pidiendo que la Consejería de Cultura inicie ya la tasación legal. En un escrito al que ha tenido acceso ABC, piden al Ejecutivo andaluz que proceda a la citada tasación tal y como establece la Ley de Expropiación Forzosa en relación con lo dispuesto con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Con ese procedimiento la Consejería de Cultura deberá determinar «el justo precio o la tasación legal del tesoro»; algo que consideran procede una vez que la sentencia del TSJAfue declarada firme el pasado mayo.

Para ello solicitan que se constituya la comisión de académicos, tal y como dispone la norma, nombrando las personas que deben integrarla ya que, según recuerdan, la citada comisión debería haberse constituido en el plazo de un mes desde que la sentencia se hizo firme.

Los trabajadores también recuerdan que la Junta de Andalucía debe comunicarle cada uno de los trámites que lleve a cabo la comisión para poder «defender sus derechos como descubridores con derecho a premio».

No han empezado aún

Sin embargo la Junta de Andalucía, que finalmente no recurrió la sentencia del TSJA, no ha iniciado aún la tasación. Los descubridores aseguran que no les consta «que se haya iniciado procedimiento de avalúo alguno». Yque según argumentan, lo único que la Junta de Andalucía ha hecho hasta ahora es «limitarse a labores de aspecto técnico y científico».

En este sentido, se recuerda que, desde el descubrimiento del tesoro en abril de 2016 hasta la fecha, se ha llevado a cabo la limpieza de las monedas (unas 3.200 monedas) y la catalogación de al menos 2.850. Sin embargo, las ánforas intactas y selladas aún no han sido abiertas por los investigadores.

Y se afirma que, tras las excavaciones arqueológicas realizadas en el lugar del hallazgo se han descubierto 105 monedas fuera de las ánforas, un hecho «del que se tiene conocimiento por primera vez» con la publicación en ABC el pasado mes de noviembre de una noticia. Por ello la abogada ha entregado alAlto Tribunal Andaluz, junto con el escrito en el que reclama la tasación, una copia de la noticia de ABC.

Con todo, los descubridores, que ganaban poco más de 1.000 euros al mes haciendo «chapuzas» según revelaron a ABC, insisten en pedir a la Junta que se les informe del estado actual de las investigaciones y que les permitan tener acceso a todo lo investigado por un perito que designen ellos mismos. Y advierten de que la propia ley establece que, si el tesoro no se tasa en seis meses desde la sentencia, tendrán derecho a los intereses legales. ElTSJA tienen ahora la palabra de nuevo mientras los descubridores siguen aún sin la recompensa legal.