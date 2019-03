Tribunales El Dioni de Almensilla tendrá que pagar una fianza de 300.000 euros para salir de la cárcel La juez acuerda su puesta en libertad provisional siempre y cuando abone esta cantidad en metálico

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Coria del Río ha acordado mantener la situación de prisión provisional de Julio Mateos Palacios, más conocido como el Dioni de Almensilla, en la cárcel desde agosto de 2016 por apropiarse presuntamente de 3,9 millones de euros procedentes de una junta de compensación de la que era tesorero y que se había creado para urbanizar unos terrenos en el sector F de este municipio sevillano. Si bien, la magistrada ha cambiado las condiciones de esta medida cautelar y ahora permitirá al acusado salir de la cárcel siempre y cuando abone una fianza en metálico de 300.000 euros.

Además, el Dioni, en caso del pago de esta cantidad y salir de prisión, deberá comparecer semanalmente ante el juzgado de guardia de su residencia y entregar su pasaporte, ya que tendrá prohibido salir del territorio nacional sin autorización judicial. Por contra, de no hacer frente a esta cantidad, el próximo verano Mateos cumplirá tres años en prisión provisional.

Esta decisión de la juez instructora llega después de la petición presentada por su defensa para su puesta en libertad, apoyada por el Ministerio Público. En un auto, con fecha de 22 de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, la juez recoge que persisten los presupuestos que llevaron en agosto de 2016 a adoptar esta medida privativa de libertad, sobre todo, por la existencia de suficientes indicios de la comisión por parte del Dioni de un delito continuado de apropiación indebida.

En este momento procesal resulta «procedente», a criterio de la magistrada, mantener la situación de prisión provisional, pero «no debe tener un carácter incondicional» como hasta ahora. Para la instructora el riesgo de fuga de Julio Mateos, que ya huyó en su día a la República Dominicana, sigue «latente».

Sin embargo, considera que puede atenuarse con otras medidas cautelares menos gravosa para la libertad. De otro lado, no ve riesgo de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes, en cuanto la instrucción ya ha finalizado tras dictar auto de procedimiento abreviado contra Julio Mateos y otros investigados por un deilto de apropiación indebida.

Por todo ello, la juez ve procedente aceptar la petición de la Fiscalía de imponer una fianza al Dioni para poder eludir la situación actual de prisión provisional. En concreto, fijando la cantidad «razonable y moderada» de 300.000 euros, atendiendo a las circunstancias favorables y desfavorables del caso en este momento, sobre todo, a la cuantía de lo presuntamente apropiado.

Además, recuerda que el principal acusado no ha contribuido a esclarecer el destino de este dinero. «No consta si el acusado conserva o no parte del importe supuestamente apropiado en República Dominicana, país al que huyó y que no ha atendido a la comisión rogatoria formulada por este juzgado», precisa la juez.

De otra parte, fuentes del caso han explicado a ABC que en la pieza separada incoada para investigar el patrimonio de Julio Mateos y poder de esta manera embargarle sus bienes con el propósito de hacer frete a la responsabilidad civil se ha descubierto que el acusado no tiene posesiones a su nombre.

Mateos confesó en un correo electrónico

Mateos confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del sector F y la dotación de servicios básicos en la zona, unas obras aún muy lejos de estar completas. Tras confesar, huyó a la República Dominicana, siendo finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016.

Según la Policía Nacional, Julio Mateos, «prevaliéndose de su posición (de tesorero de la junta de compensación del Sector F), se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero» desde 2006. Los investigadores, en ese sentido, calculan que el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, «con un número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias».

Y es que el supuesto desfalco habría sido perpetrado sobre el dinero aprovisionado por los parcelistas del Sector F para urbanizar la zona y dotarla de equipamientos básicos.

En ese sentido, el mencionado auto de procedimiento abreviado detalla que «durante el periodo de tiempo en que Mateos ostentó el cargo de tesorero de la junta de compensación», además de «incumplir» sus obligaciones con aspectos como la falta de información contable a los miembros de la entidad o la ausencia de auditorías, «prevaliéndose de su cargo y de la confianza depositada en él por los parcelistas, al estar autorizado en las cuentas en las que la entidad era titular y guiado con el ánimo de enriquecerse, se apropió o desvió cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio».

Según el auto, Julio Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado desde 2002, «y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación», que afrontaba el citado proyecto de instalación de dotaciones básicas en el entorno de parcelas del sector F.