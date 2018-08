GELVES Habrá refuerzo de seguridad en la Feria por los 80 menores acogidos en el pueblo La alcaldesa dice que hay muchos rumores sobre conflictos con los marroquíes pero asegura que no se ha presentado ninguna denuncia

María Jesús Pereira

@mjesuspereira Seguir Sevilla Actualizado: 21/08/2018 21:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La alcaldesa de Gelves pide calma por la acogida de 78 menores inmigrantes

A medianoche de este miércoles dan comienzo las fiestas patronales de la localidad sevillana de Gelves en un recinto cercano a las caracolas donde la Junta de Andalucía tiene en acogida a 78 menores de Marruecos llegados a nuestras costas en pateras debido a que los centros de menores están desbordados. Para que todo transcurra sin sobresaltos, la Guardia Civil se ha comprometido a enviar más efectivos a Gelves durante la Feria, según ha declarado a ABC Isabel Herrera (PSOE), alcalde de Gelves.

Los menores llegaron el 11 de agosto pero el Ayuntamiento se enteró de ello cuando la Policía Local encontró a varios de ellos merodeando por el pueblo, según admite la alcaldesa, que protestó por ello ante la subdelegada del Gobierno en Sevilla, María Esther Gil Martín, y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, Mari Ángeles Fernández Ferreiro. «Les trasladé mi malestar -dice- porque no nos habían comunicado que nos mandaban a casi 80 menores marroquíes al centro de formación del Samu».

Caracolas del Samu en Gelves donde están acogidos los menores marroquíes llegados en pateras - ABC

En el centro del Samu en Gelves, los menores viven en caracolas con aire acondicionado que están dentro de un recinto vallado, donde se ha instalado una piscina en la que este martes los marroquíes, en su mayoría de 16 años, estaban bañándose para combatir temperaturas cercanas a los 40 grados. Los servicios sociales municipales han visitado las instalaciones y comprobado -según la alcaldesa- que los niños están bien atendidos Cuentan con diez monitores, traductores y educadores que les están dando clases de español, de normativa española y de Historia del país.

Los marroquíes pueden salir libremente del centro de formación del Samu porque están en régimen abierto. De hecho, se les ha visto pasear por el pueblo, en ocasiones acompañados por la Guardia Civil. Fuentes consultadas por ABC han indicado que entre los 78 menores sólo hay unos 4 ó 5 conflictivos y se va a procurar tenerlos controlados durante la celebración de la Feria de Gelves, donde las casetas son de entrada libre.

«Los menores han llegado en un momento delicado, ya que la acogida ha coincidido con la Feria de Gelves. Nosotros sólo tenemos diez policías municipales y la Guardia Civil nos ha prometido refuerzos durante la Feria. No esperamos que haya problemas con los menores pero si se crea algún conflicto social lo normal es que se denuncie. Me preocupa más la inseguridad que se está trasladando por las redes sociales», ha declarado la alcaldesa, quien ha agradecido a todos los partidos con representación municipal «que no hayan hecho uso partidista de este tema y nos hayamos unidos para resolver esta situación de emergencia».

Las redes sociales recogen multitud de comentarios de gelveños preocupados por los problemas de seguridad que habrían generado los menores. Este martes, un vecino informó que le habían robado en su casa pero se ha podido comprobar que en los recuentos nocturnos estaban los 78 menores en el Samu, «por lo que no se le s puede acusar de todo lo malo que pasa en el pueblo», dice Mercedes Soriano, portavoz del PP en Gelves.

La alcaldesa asegura que a pesar de la rumorología no se ha presentado ninguna denuncia que dé cuenta de robos o agresiones en los que estén implicados los menores. «Yo me he reunido con la madre de un niño que dice haber sido agredido en un ojo por uno de los menores marroquíes pero la verdad es que no ha presentado denuncia ni tenemos un parte de lesiones», insiste Isabel Herrera.

Menores marroquíes acogidos en el centro del Salmu de Gelves - ABC

En el pueblo, algunos vecinos próximos al centro de formación del Samu comentan que han escuchado que se han producido incidentes pero nadie es capaz de poner cara a las víctimas de esas presuntas agresiones. En un bar próximo al recinto ferial confirman que los menores van pidiendo los teléfonos móviles a vecinos para llamar a sus familiares en Marruecos. «Uno de esos menores me pidieron el móvil pero yo le dije que no porque nadie me garantizaba que no fuera a salir corriendo con el teléfono», declaraba este martes un trabajador de un establecimiento del pueblo.

Evitan que hablen con las mafias

La alcaldesa admite que algunos menores acogidos han pedido dinero a los gelveños e incluso que les prestaran los teléfonos para llamar a sus familiares. «Nos han comunicado que a los menores se les ha retirado los móviles para evitar que las mafias que los han traído en pateras no contacten con ellos. Al parecer, las familias de cada uno de ellos habría pagando entre 5.000 y 6.000 euros por el viaje a esas mafias. El objetivo de los menores no es quedarse aquí, sino pasar a otros países europeos», añade Herrera.

El grupo municipal popular ha hecho una visita al Samu de Gelves y asegura que los menores están hablando por teléfono con sus padres en sus países de origen con un teléfono habilitado por el Samu, siendo atendidos por un intérprete que garantiza que hablan realmente con sus progenitores. «Los chicos que se encuentran allí no necesitan ropa ni móviles. Ambas cosas se las proporciona de forma controlada el Samu. Los menores no son delincuentes ni están recluidos y solo necesitan un poco de comprensión para el poco tiempo que les queda en las instalaciones de Gelves», señala Mercedes Soriano, portavoz popular.

Isabel Herrera - ABC

¿Cuánto tiempo estarán los 78 menores en Gelves? La alcaldesa subraya que no más allá del 30 de agosto, cuando comienzan los cursos de formación en el Samu. Herrera asegura que «estos niños están de manera temporal en España, a donde han llegado sin sus familias, pero nos dice la Policía de Menores que lo lógico es que vuelvan a su país». ¿Cuándo? La Junta no responde, aunque afirma la alcaldesa de Gelves que ya busca familias de acogida para esos menores en tanto resuelve su vuelta a Marruecos.

Aunque la Feria comienza oficialmente a partir de la medianoche del miercoles, el programa de actividades se inició el 11 de agosto, el mismo día en que llegaron los menores. Este miércoles, actuarán en la caseta municipal Meme Mengibar, ganadora del Premio Nacional de Baile «Pastora Imperio», el grupo Cañuel, «A contratiempo» e Irra Jiménez. Muy cerca, los casi 80 menores marroquíes acogidos en el centro del Samu escucharán desde sus caracolas las voces de los grupos musicales. Se desconoce si los monitores los dejarán salir a partir de la medianoche.