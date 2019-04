Política Para José María Aznar, Vox es consecuencia «de la falta de acción del Gobierno del PP en Cataluña» El expresidente del gobierno repasó la actualidad política del país durante la presentación en Tomares (Sevilla) de su último libro, «El futuro es hoy»

La presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar atrajo el foco mediático ayer a la Feria del Libro de Tomares, donde aprovechó para repasar la actualidad política durante la presentación de su último libro «El futuro es hoy».

Aznar apeló ayer a la responsabilidad de los votantes de Vox advirtiéndoles de la visión «populista y simplista, de solución fácil de los problemas» por parte de la formación liderada por Santiago Abascal: «Más que resolverlos, los agudiza», apuntó.

A su juicio, Ciudadanos nace de «la falta de acción» del PP en Cataluña, mientras que Vox es consecuencia «de la falta de acción del Gobierno del PP en Cataluña».

Durante la presentación de su obra, que estuvo moderada por el columnista de ABC Ignacio Camacho, el expresidente del gobierno explicó que «o el voto del centro-derecha se unifica o Sánchez gana las elecciones. No es momento de darse una alegría o de irse al recreo, sino de tomar decisiones de manera responsable».

Asimismo, Aznar recordó que los votantes de Vox «en su mayor parte vienen del PP» y si Pedro Sánchez vuelve a gobernar «habrá indultos inmediatos si son condenados quienes están siendo juzgados por secesionismo, se reconocerá una consulta que pone en cuestión el edificio constitucional y la continuidad de España estará seriamente en riesgo».

Aznar estuvo acompañado por el exministro del Interior y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Sevilla, Teresa Jiménez-Becerril; o por el alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP).

El expresidente se mostró sinceramente preocupado por el futuro de España tras el 28 de abril porque no quiere verla «troceada», al tiempo que dijo que no puede considerar «constitucionalista al partido de Pedro Sánchez y que si el PP no recibe el apoyo masivo del centro-derecha las elecciones se perderán».

Aznar comentó que mientras que Podemos es fruto de una «fuerte crisis» dentro del PSOE, Cs y Vox son «la expresión del fraccionamiento de la derecha, dividida actualmente en tres partidos».