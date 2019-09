Elecciones municipales Sevilla 2019 El PSOE y Ciudadanos alcanzan un acuerdo para un gobierno conjunto y en mayoría absoluta en Bormujos La dos formaciones suman así doce concejales, siete por parte de los socialistas y cinco por la formación naranja

El alcalde de Bormujos, el socialista Francisco Molina, y el portavoz de Ciudadanos en dicho municipio, Manuel Romero, han firmado este pasado lunes un «acuerdo de gobierno» gracias al cual los socialistas superan la minoría con la que estaban gobernando la localidad y conforman junto con Cs una mayoría en el pleno que garantiza la gobernabilidad, después de que en la sesión de investidura los ediles de la formación morada votasen a la candidata del PP. El acuerdo implica la integración de la formación naranja en el Gobierno local.

En el municipio aljarafeño de Bormujos, que cuenta con más de 21.000 habitantes, las elecciones municipales del pasado mes de mayo se saldaron con el PSOE revalidando su condición de fuerza más votada, si bien sólo con siete de los 21 concejales de la Corporación, toda vez que el PP, Ciudadanos y Vox suman en su conjunto 12 concejales, uno más de la mayoría absoluta.

En concreto, después de que el socialista Francisco Molina gobernase Bormujos estos últimos cuatro años en coalición con Participa, pues en 2015 logró ocho concejales y necesitaba tres para la mayoría absoluta, el mismo número de ediles cosechado por Participa, en estas elecciones el PSOE lograba en Bormujos siete ediles frente a cinco del PP, cinco de Cs, dos de Adelante y dos de Vox.

Dado el caso, Francisco Molina volvía a ser el candidato más votado, si bien sus siete concejales están lejos de la mayoría absoluta de once ediles, que sí lograrían el PP, Cs y Vox sumando sus fuerzas. Así, mientras Molina intentaba un gobierno de coalición con Ciudadanos, el PP intentaba conformar un gobierno alternativo promovido entre sus concejales, los de Cs y los de Vox, a través de un acuerdo programático.

No obstante, durante el pleno de investidura, según explicaba a Europa Press Francisco Molina, su candidatura se alzó con la Alcaldía porque aunque los concejales de Cs votaron a la candidata popular, María Dolores Romero, los ediles de Vox no se sumaron a tal extremo y votaron a su propia candidata, María del Carmen Cariciolo, con lo cual al no mediar ningún candidato con mayoría absoluta en el pleno, prevalecía la lista más votada en las elecciones municipales.

Ahora, Francisco Molina ha anunciado a Europa Press que ha alcanzado un «acuerdo de gobierno» con el portavoz municipal de Cs, para la formación de «una mayoría política capaz de garantizar un gobierno estable en el Ayuntamiento de Bormujos, un gobierno fuerte, cuya finalidad prioritaria sea luchar contra la desigualdad y la mejora del municipio con la creación de empleo y la ayuda a las personas como elemento prioritario».

El pacto, según ha precisado el alcalde, se fundamenta en «un cuerdo programático que permitirá la incorporación de acciones y medidas coincidentes con las líneas estratégicas generales que se contienen en los programas electorales de los dos partidos».

Ciudadanos ostentará la primera, la cuarta y la sexta Tenencia de Alcaldía y coordinará dos áreas de las cinco que tiene el gobierno, Organización Pública y Ciudad Consciente. Además, la formación naranja asumirá hasta nueve delegaciones, entre ellas las de Recurso Humanos, Urbanismo, Turismo, Ciudadanía Consciente y Emprendedores.