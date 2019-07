ESPARTINAS «Salado me manifestó su intención de voto sin haberse consensuado» La concejal del GIES que según el partido rompió la disciplina de voto defiende su apoyo al nuevo gobierno de Espartinas

La número dos del Grupo Independiente de Espartinas (GIES) que el partido ha considerado como tránsfuga por «romper la disciplina de voto» para apoyar la organización del gobierno de PSOE e IU asegura que la propuesta de alcaldía no había sido debatida en el partido y que Domingo Salado maniobró para imponer su intención de voto.

Teófila Gándara desmiente los comunicados emitidos durante esta semana por el GIES que la señalan como tránsfuga y que valora como un «intento de desprestigio» ante su posición política al «no estar dispuesta a contribuir lo más mínimo a ese clima irrespirable y de inestabilidad que tanto daño nos ha hecho en el pasado reciente».

La concejal explica en un comunicado que la propuesta de alcaldía al GIES no fue debatida en el seno del partido y que Salado, presidente del mismo, le transmitió su intención de voto a través de un mensaje poco antes del pleno. Desde el gobierno se le había ofrecido al GIES una nueva concejalía para incorporarse al equipo y fuentes del mismo señalan que fue el propio Salado quien propuso la delegación y a Gándara para la misma.

Tras la polémica suscitada en el pleno de constitución, que abandonó Domingo Salado llamando «tránsfuga» a su compañera la formación que lidera el ex alcalde anunció que la expulsaría. El pasado jueves en un nuevo comunicado informaban que la Junta Directiva del partido había aprobado el procedimiento pero Gándara asegura que hasta el momento no se le ha notificado formalmente la expulsión ni le consta la apertura de expediente formal.

Gándara incide en que la nueva concejalía aprobada no ha sido adjudicada y defiende que ella no necesita la política para vivir. «Soy una persona que se ha hecho a sí misma desde el punto de vista personal, académico y profesional. Actualmente desarrollo mi trabajo percibiendo un salario y no me hace falta vivir de la política como quieren hacer ver algunas personas y como lo están intentando otras para su sustento», explica.

En el caso de que pasara a ser concejal no adscrita se cerraría la posibilidad de que formase parte del equipo de gobierno en virtud del acuerdo sobre transfuguismo que comparten PSOE e Izquierda Unida. La discutida concejalía correspondería a una nueva «Área de Subvenciones» para la que hay reservada una cuantía de 30.000 euros en el caso de que fuese asumida con dedicación exclusiva.

«Entiendo que la política es servicio público, y no servirse de lo público. Entiendo la política como un espacio de entendimiento, consenso y cooperación», relata la concejal del GIES en su comunicado y dice no compartir «la política desde la confrontación permanente y constante desde el no por el no y desde posicionamientos destructivos y no constructivos tal y como se manifiesta desde mi partido».

«Creo, sinceramente, que el pueblo de Espartinas necesita estabilidad. El resultado de las urnas fue el que fue, y es nuestro deber como concejales promover un clima de entendimiento y diálogo con un único objetivo: que nuestro pueblo avance», resume Gándara