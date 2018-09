ALJARAFE «Si ocurre unas horas después, no nos habríamos salvado ninguno» Los vecinos de la mujer fallecida en el incendio de Castilleja de la Cuesta, abatidos por el suceso

«La tragedia podría haber sido aún mayor». Esa es la sensación que tienen los vecinos del edificio de la barriada de Nueva Sevilla en el que se produjo el incendio que acabó con la vida de Maricarmen, una mujer de, aproximadamente, 60 años de edad que no pudo salir de su casa, origen del fuego, ante el rápido avance de las llamas y el humo.

Las familias que habitan en el bloque, de tres plantas y 17 pisos, aún se muestran conmocionadas por la que, dicen, «ha sido una de las peores noches de su vida». Fue poco después de las 22:30 del domingo cuando un intenso olor a plástico quemado empezó a alertar a varios vecinos, que llamaron a Emergencias y se apresuraron a abandonar su casas.

Aproximadamente 20 minutos después, los Bomberos del Aljarafe, en concreto una dotación de 7 efectivos del Parque de Mairena, llegaron para sofocar el incendio. No obstante, ya se encontraron con que el fuego estaba muy avanzado. «Las llamas estaban totalmente desarrolladas por la fachada del inmueble y el interior del hueco de las escaleras», explica un miembro del cuerpo de bomberos. Además, acudieron miembros de la Policía Local de Castilleja y de la Guardia Civil.

Hueco de la escalera del edificio afectado - ABC

Vivía sola

Aunque se apagó el incendio, no se pudo salvar a Maricarmen, cuya casa ha quedado completamente calcinada por causas que aún se desconocen. «Nosotros sospechamos que el fuego comenzó en el salón, que era donde ella acumulaba más objetos», explican los vecinos, que puntualizan que, aunque se ha informado de que la mujer tenía movilidad reducida, eso «está lejos de la realidad». «Llevaba varios días con una muleta, pero se movía con soltura y salía de casa todos los días, lo más grave que le pasaba era que sufría mareos», detalla Manuel, cuya vivienda está justo encima de la de la fallecida. Maricarmen, que vivía sola, tenía tres hijos que residen en el extranjero y que ya han sido informados del suceso.

«No podemos dejar de pensar en ella, estamos muy afectados», relataban los vecinos ante las puertas del inmueble, ya que aún no tienen acceso a sus viviendas y no saben cuándo podrán volver a hacer vida normal en un edificio que tiene el hueco de la escalera completamente calcinado y lleno de escombros. «Únicamente se nos viene a la cabeza que, si hubiese sido unas horas después, no nos hubiésemos salvado ninguno y que, quizás, si los bomberos tuviesen más medios y hubieran podido llegar antes, ella se hubiese salvado», confiesan.

Y es que los Bomberos del Aljarafe, que llevan meses protestando por las malas condiciones laborales que sufren, recuerdan el cierre de Parque de Santiponce por falta de efectivos e insisten en que, con los actuales recursos materiales y humanos, no podrían cubrir dos emergencias sanitarias. Por otra parte, reprochan que, desde el Parque Central dependiente de la Diputación de Sevilla únicamente mandaron como apoyo a dos bomberos, ya que el resto se encontraba en el retén de la feria de Tomares.

El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, que ha facilitado alojamiento a los vecinos durante la noche del suceso, ha decretado dos días de luto por el fallecimiento de la vecina del municipio, según ha informado en un comunicado.