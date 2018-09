Patrimonio El TSJA rechaza dar parte del tesoro de Tomares al cuarto trabajador que lo reclamaba El Alto Tribunal no acepta su solicitud; el operario insiste con un nuevo escrito mientras los tres descubridores de las monedas siguen sin cobrar

Mercedes Benìtez

No habrá premio, de momento, para el otro trabajador que pedía su parte del tesoro de Tomares encontrado en abril de 2016. Así no ha dictaminado una nueva resolución del Alto Tribunal Andaluz que ha desestimado la petición de otro de los trabajadores que también solicitaba una recompensa del valioso hallazgo de 19 ánforas con monedas encontrado en la localidad sevillana en abril de 2016.

Según el escrito del TSJA notificado ayer al que ha tenido acceso ABC, no se ha dado trámite al recurso de casación que interpuso este operario que no recurrió en su día la decisión de la Consejería de Cultura de negarle la parte del premio legal y que lo hizo después de que se reconociera el derecho legal de los otros tres trabajadores que encontraron el tesoro cuando abrían una zanja en el Zaudin.

El TSJA no le otorga ahora el derecho a recibir parte del valioso hallazgo porque estima que no cumple con los requisitos y por tanto no lo remite al Tribunal Supremo como es preceptivo cuando prosperan los recursos de casación.

Aún así, todavía parecen quedarle algunas opciones legales. El TSJA da 15 días hábiles para presentar otro recurso contra esta nueva resolución. De hecho, este supuesto cuarto descubridor, que se consideraba el único autor del hallazgo, ha interpuesto un nuevo recurso contencioso administrativo para que le reconozcan el mismo derecho. En este caso, lo ha hecho contra el acto de la Administración en el que se le denegaba el derecho al premio.

Evaluar el premio

Una vez que el Alto Tribunal resuelva este nuevo escrito, los tres trabajadores reclamarán a la Junta de Andalucía, que finalmente no recurrió la decisión de la Justicia de conceder una parte a los autores del descubrimiento, que se evalúe el tesoro. La abogada de dos de esos operarios, Angela González Cotro, preparará en las próximas semanas el escrito solicitando a la Consejería de Cultura que evalúe el tesoro para reclamar la cantidad que les corresponda. Toda una maraña legal que está demorando que los descubridores del tesoro de Tomares, unos trabajadores que ganaban 1.000 euros al mes, no hayan visto aún ni un euro de ese importante hallazgo pese a que la Junta de Andalucìa, que en un primer momento anunció su intencion de recurrir no l oha hecho finalmente.