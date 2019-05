La verdadera historia de los quintillizos de «El Sevilla» El líder de «Los Mojinos Escozíos», que supuestamente iba a ser padre a los 48 años, realmente estrenará un single mañana

Ser padre con 48 años no es lo habitual. Que ello vaya a suponer tu octavo hijo, menos. Y que, además, sea porque vienen de camino quintillizos resulta hasta utópico. Pero para «El Sevilla» parecía que iba a ser una realidad dentro de unos nueve meses. Y quién mejor que él mismo para anunciarlo. Por eso Miguel Ángel Rodríguez, líder de «Los Mojinos Escozíos», utilizó las redes sociales para explicar la buena nueva.

Y ello generó un gran revuelo. Porque el vídeo, que ya supera el medio millón de reproducciones en Twitter, corrió como la pólvora por esta red social y por los grupos de WhatsApp. La noticia, en principio, generó incredulidad. Sobre todo, por el tono de humor que le dio «El Sevilla» a su explicación. Pero, con el paso de las horas, fueron muchas las reacciones que hubo para darle la enhorabuena, las cuales ahora no tendrán validez. Y es que esta mañana el propio protagonista ha anunciado que realmente no va a ser padre de cinco niños, sino que mañana va a estrenar un single que se llama «Quintillizos».

Lo ha explicado en Arusitys, de LaSexta, donde ha comentado que «no lo voy a desmentir porque no he mentido. Los discos son como un hijo más para un cantante. Se trata de un single del disco que saldrá en octubre y cuenta la historia de un preservativo que se rompió. Hay muchos que me han llamado, por lo que no he tenido más remedio que salir a confirmar».

El anuncio

En el documento en cuestión, el cual publicó el líder de «Los Mojinos Escozíos» hace algo más de 24 horas, se puede ver a Miguel Ángel Rodríguez comentar que «sí, voy a confirmar la noticia. Sí, es verdad, voy a volver a ser padre nuevamente. Lo que sí quiero es pedirles disculpas a mis familiares y amigos porque se van a enterar por aquí, por las redes sociales, pero es que ya se ha filtrado. Y sí, voy a ser padre a los 48 años».

Aunque, sin duda, lo más interesante llegó en sus siguientes palabras, ya que «El Sevilla» dijo que «lo que nos sorprendió un poco fue cuando nos dijeron que iba a ser un parto múltiple. Entonces pensamos que iban a venir más de dos porque, si fueran dos, te dicen que van a llegar gemelos o mellizos. Así que pensamos en tres niños o tres niñas, pero no son tres. Ni cuatro… me emociono, incluso. Voy a tener quintillizos, nos vienen cinco de golpe. A ver si me acuerdo de cómo es esto de ser padre, porque ya han pasado ocho años desde que nació mi Lolita, la última. Y ahora vienen cinco. Gracias a todos los que ya me habéis felicitado, a los que me vais a felicitar, y os iré informando. A la vejez, viruelas. Más que padre, tengo edad de ser abuelo, pero no, me vienen cinco, quintillizos».

Felicitaciones

Como es lógico, los usuarios de las redes sociales no tardaron en felicitar a «El Sevilla». Entre mensajes de «Miguel Ángel, ‘el Repoblador’», «bajo, bateria, guitarra, teclado y cantante. Una jodida banda al completo. ¡Enhorabuena!» o «Julio Iglesias está llorando en un rincón ahora mismo gracias a ti» también llevó la felicitación de su equipo, el Sevilla F. C. que le propuso nombres para sus futuros bebés: «Pues teniendo en cuenta que el padre se llama Sevilla... Te proponemos los siguientes nombres: Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia, Basilea. Ya nos dices qué te parece...”.

Ya nos dices qué te parece... 😉#vamosmiSEVILLA#WeareSEVILLA 😝 https://t.co/xpEe4aFHsR — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 15 de mayo de 2019

También la cuenta oficial del Zurich Maratón de Sevilla bromeó con la noticia y le dijo al líder de «Los Mojinos Escozíos» que «Con lo que se te viene encima, @MiguelelSevilla, desde el @MaratonSevilla te animamos a que te prepares el #zurichmaratonsevilla20 para que puedas desconectar algo y coger fuerzas. Felicidades y a ello». Aunque el próximo reto de este sevillano no es deportivo, sino rodeado de fogones, ya que es uno de los concursantes confirmados para la próxima edición de Mastrechef Celebrity.

Con lo que se te viene encima, @MiguelelSevilla, desde el @MaratonSevilla te animamos a que te prepares el #zurichmaratonsevilla20 para que puedas desconectar algo y coger fuerzas. 😉😉😉Felicidades y a ello... 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ — ZurichMaratónSevilla (@MaratonSevilla) 15 de mayo de 2019