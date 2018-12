OT 2018 Y Famous dio la campanada en Operación Triunfo 2018 No partía como favorito, pero el joven de Bormujos se impuso en la final más igualada de OT

La euforia se apoderó del Centro Cultural La Atarazana de Bormujos cuando entrada la madrugada de este jueves Famous se alzaba como ganador del Operación Triunfo. Pese a que al día siguiente tocaba madrugar para ir al trabajo o estudiar, un centenar de bormujeros, muchos jóvenes, no quisieron perderse la gala final del concurso de talentos en el que su vecino dio la sorpresa.

No partía como claro favorito, aunque durante el concurso poco a poco fue ganándose al público. Un solo punto porcentual de votos lo situó por delante de Alba Reche y Natalia, entre las que se esperaba que se dirimiese la ganadora de la noche. El 36% de los votos recogió este bormujero mientras que sus inmediatas competidoras lograban el 35% y 29% respectivamente. Un resultado muy igualado, como no había sucedido antes. La naturalidad, voz y desparpajo de Famous le llevaron a una merecida victoria.

Público y jurado se vinieron abajo con la interpretación de «And I am telling you I’m not going», de Jennifer Hudson. Famous fue quien decidió que sería la canción con la que buscaría el triunfo en la final, fiel al marcado estilo que ha desarrollado durante todo el concurso: funky y puro soul.

La sorpresa fue mayúscula. Famous no podía creerse que el presentador del concurso, Roberto Leal, pronunciaba su nombre como ganador. Tampoco los vecinos que se habían congregado en el salón de actos del Centro Cultural La Atarazana, convocados por el Ayuntamiento, salían de su asombro. Por supuesto apoyaban a su vecino, pero el pueblo no había sido ajeno a que durante toda la edición tenía «triunfitos» favoritos por delante.

El primero en dar botes de alegría fue el propio alcalde de Bormujos, Francisco Molina, que relata cómo se vivió la noche en la Atarazana: «los chavales que había pusieron tanta emoción que cada vez que salía Famous parecía que se caía el teatro». Desde el Ayuntamiento ya organizan su recibimiento en el aeropuerto el próximo domingo y esperan tratar con Famous y su familia la organización de un acto para todo el pueblo.

Lo que ya es seguro, y ha anunciado el alcalde a ABC, es que Famous recibirá un reconocimiento como bormujero destacado en el Día de Andalucía. «Famous es un ejemplo por su talento y personalidad. Es un chaval que ha aprovechado todas las oportunidades que le ha dado la vida y representa los mejores valores de la juventud. Es un ejemplo para Bormujos», destaca Molina.

Para los profesores de la Academia la carrera de este joven de 19 años arranca con un gran potencial. «No somos conscientes de lo que es capaz de hacer», dijo durante la gala uno de los directores, Manu Guix. El niño tímido y grandullón que entró en el concurso se ha hecho hombre. Y en Bormujos lo tienen claro: ha nacido una estrella.

Eurovisión

Tras la gala final de ayer a la presente edición queda pendiente que cantante que representará a España en Eurovisión. Famous tiene ahora por delante un nuevo reto. Su «eurotemazo», titulado «No puedo más», ya está en la web de RTVE disponible.

Durante las dos próximas semanas los fans podrán votar por su favorita a través de la web. Las tres que acumulen más puntos cuando se cierren las votaciones (2 de enero a las 23:59 horas) pasarán a la gala especial en la que nos representará en Tel Aviv. A estas tres se sumarán otras siete que serán elegidas por un comité formado por dos miembros de la dirección de RTVE, otro de RTVE Digital y dos profesores de la Academia de OT.