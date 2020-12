El hipódromo de Dos Hermanas presenta concurso de acreedores y cierra indefinidamente Las instalaciones están ya vacías y cerradas y los empleados en Erte. Las carreras las asumirán Pineda, la Zarzuela y San Sebastián

Alberto García Reyes SEGUIR Sevilla Actualizado: 10/12/2020 17:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El empresario que había acordado la compra de la concesión del Gran Hipódromo de Andalucía de Dos Hermanas, Ignacio Rivera, se presentó en el notario con unos pagarés que no fueron aceptados y el traspaso de poderes de este espacio hípico que impulsó el alcalde socialista Francisco Toscano no se ha producido, por lo que los actuales concesionarios han presentado el concurso de acreedores y este equipamiento que costó al Ayuntamiento nazareno más de 30 millones de euros está cerrado de forma indefinida. Es más, tiene prohibida la organización de carreras porque no ha pagado los premios del primer ciclo del año 2020 y ha sido incluido en el «forfeit list», el RAI de morosos de las carreras de caballos, de ahí que las pruebas que tendrían que estar celebrándose ahora se hayan distribuido por otros hipódromos de España, concretamente los de San Sebastián, la Zarzuela y el propio Pineda de Sevilla, que acogerá tres pruebas. De hecho, el sevillano acoge una de ellas este próximo domingo.

En estos momentos, la entidad a la que Toscano ha cedido la gestión es la empresa Apuesta Hípica y Deportiva Iberia (ADHI), que estaba en manos del conocido empresario del turf Roberto Cocheteux hasta su muerte en agosto de 2019. Desde entonces, su parte de la sociedad ha recaído en sus hijas, que no han accedido a la venta a tenor de las deudas que acumula tras la gestión del exfutbolista Rafael Márquez Ojea (que fue portero del Rayo Vallecano y del Racing de Santander, entre otros) y del exmadridista Fernando Sanz. Junto con Cocheteux, los tres salvaron de la quiebra al hipódromo en 2018 tras afrontar una ampliación de capital de dos millones de euros y mientras estuvo al frente el empresario del turf las instalaciones funcionaron. Sin embargo, en los dos últimos años las deudas se han disparado, de ahí que su hija, Bibiana Cocheteux, decidiera vender sus acciones al empresario levantino Ignacio Rivera en una operación que finalmente no se ha consumado por falta de liquidez del comprador, según las fuentes consultadas por este periódico. El ocaso de esta concesión se ha producido durante la presidencia de Rafael Márquez, que actualmente preside la Asociación de Hipódromos Españoles a pesar de su gestión en Dos Hermanas.

El epicentro de Entrenúcleos

La historia de este hipódromo es, de todas formas, la de un exceso faraónico de Francisco Toscano, que se empeñó en afrontar su construcción para poder articular en torno a él toda la reurbanización de Entrenúcleos, que actualmente es el principal proyecto urbanístico de la provincia con 750 hectáreas que ya cuenta con los sistemas generales construidos para albergar hasta 20.000 nuevas viviendas y ampliar la población de Dos Hermanas en 50.000 habitantes. Es la mayor bolsa de suelo urbano del área metropolitana y tiene conexión directa con el metro y la SE-40. Pero toda esa expansión comenzó con el hipódromo, que fue criticado en su origen como una obra millonaria que estaba demasiado cerca del hipódromo de Pineda, por lo que en teoría no tenía sentido en sí misma salvo como fuerza tractora de inversiones inmobiliarias a su alrededor. Las dos cosas se han cumplido. Actualmente las grúas funcionan a toda máquina en esta zona, pero el Gran Hipódromo de Andalucía tiene todas sus puertas cerradas y a todos sus trabajadores en sus casas. Muchos se han marchado a trabajar a otros hipódromos incluso extranjeros y otros están en un Erte a la espera de que se resuelva su futuro.

No obstante, en todos estos años en los que la concesión ha pasado por varias manos, el hipódromo de Dos Hermanas ha sido el destino laboral de muchos socialistas, entre ellos el actual adjunto al director del gabinete del presidente del Gobierno y exalcalde de Montellano, Francisco Salazar, que estuvo dos años contratado por Toscano allí cuando el alcalde nazareno lideraba el movimiento sanchista en Andalucía frente a la corriente de Susana Díaz. De la mano de Salazar llegó Rafael Márquez, que es quien ha terminado llevando las instalaciones a la ruina con una deuda de más de 300.000 euros y un futuro absolutamente incierto. El concurso de acreedores se presentó ante el juzgado el pasado viernes.

Bibiana Cocheteux, la actual propietaria: «El hipódromo lleva ya tanta pérdida que desde nuestro punto de vista es inviable»

Bibiana Cocheteux, heredera de las acciones de Roberto Cocheteux, explica a este periódico que la situación era ya insostenible y que hace dos semanas intentaron acordar la venta definitiva por tercera ocasión con Ignacio Rivera y tampoco se ejecutó. «Estamos en contacto permanente con el alcalde, Francisco Toscano, porque él habló con Ignacio Rivera en su día, pero como no se concretó la venta están intentando mantener los mínimos que pueden porque la licencia sigue siendo nuestra, así que lo único que puede hacer es mandar por allí a la Policía para vigilar, el alcalde está un poco atado hasta que se nos asigne el auto concursal», explica la actual propietaria. La concesión municipal expira en 2025, momento en el que el Ayuntamiento puede sacar a concurso una nueva concesión. Hasta entonces, según Bibiana Cocheteux, «nos tendrán que ayudar los demás hipódromos en la gestión para que se puedan hacer las carreras previstas en el nuestro». Lo que está claro es que ella no va a hacerse cargo de las instalaciones porque considera que no está preparada: «Al fallecer mi padre, yo entré a seguir el tiempo en que pudiéramos vender nuestras acciones, pero el hipódromo lleva tanta pérdida que desde nuestro punto de vista es inviable.

Tiene que venir alguien que sanee de cero porque aparte del hipódromo también tenemos licencia para puntos de apuesta y eso no terminaba de funcionar, requiere desarrollar la apuesta online. Eso tiene que ir de la mano de gente que sepa mucho de eso», concluye. En estos momentos todas las cancelas están cerradas, los boxes vacíos y la pista descuidada. El proyecto megalómano de Toscano para llevar a cabo su sueño urbanístico en Entrenúcleos languidece, como ya lo hicieron el club de golf que había proyectado o la nueva Ciudad Deportiva del Betis, que también ha sido bloqueada por la crisis del coronavirus.