El padre de la niña asesinada en triple crimen de Dos Hermanas pide dureza para quien toca un menor Joaquín Begines ha acudido este martes al Juzgado para que la jueza escuchara los últimos audios de whatsapp que su hija

ABC

@abcdesevilla SEVILLA Actualizado: 18/12/2018 13:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El padre de la pequeña Lucía, asesinada junto a su madre Sandra Capitán y el novio de ésta Yilmad Giraz «El turco» -cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa séptica cubiertos de sosa cáustica- pide una sentencia dura para que «todo al que se le pase por la cabeza levantarle la mano a un menor se lo piense».

El padre de Lucía, de 6 años en el momento de su asesinato en una vivienda de Dos Hermanas (Sevilla) el 16 de septiembre del 2017, ha acudido este martes al Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla que investiga el triple crimen para que la jueza escuchara los últimos audios de whatsapp que su hija le mandó ese día, a las 12.11 y las 12.27 horas, y cuya desaparición denunció al acudir sobre las 16.00 horas a recogerla.

Según ha explicado a los periodistas con gran entereza, por la mañana llamó a su expareja y madre de la niña para preguntar cómo había pasado la noche su hija, que el día anterior se había caído y le habían escayolado un brazo, mientras que a mediodía la pequeña la mandó unos whatsapp «cantando».

«Estaba normal, en ese momento no se me pasó por la cabeza nada de esto, esto es lo último que a cualquier persona se le pasa por la cabeza», ha reconocido, tras subrayar que «está claro que por su propio pie no se fueron, fueron allí en busca de ella cuando mi hija me estaba esperando».

En esta causa son investigados Ricardo G. alias «El pollino», su padre, su mujer, el monitor de boxeo David R.H., su amigo J.A.M.B. -todos ellos en prisión provisional- así como la madre de «El pollino» y Manuela M.O. que presuntamente puso en contacto a éste con el monitor de boxeo para que retuvieran a «El turco» con el que tenía una discusión por temas de droga.

La Fiscalía acusa a los siete investigados de tres delitos de asesinato, detención ilegal y tenencia ilícita de armas mientras que la acusación particular que representa a la madre de Sandra Capitán añade también un delito de pertenencia a grupo criminal, y todos han apuntado que pedirán la prisión permanente revisable.

Unas peticiones con las que el padre de Lucía reconoce estar de acuerdo «porque no hay más, si aquí hubiera una ley más fuerte la pediría, si hubiera pena de muerte yo pediría pena de muerte y si la ley fuera que yo hiciera lo que quisiera también lo pediría, a mí hija no me la van a devolver pero eso no se hace».

Por ello, y aunque reconoce que su vida está destrozada porque «cuando tu piérdes a un padre eres huérfano, y a tu pareja viudo pero pierdes a un hijo y no tiene adjetivo que lo explique», sí llegará hasta el final pues sólo aspira a que ya que él no puede disfrutar de su familia los investigados tampoco puedan.

Pero también para que otras familias no pasen por lo mismo «todo al que se le pase por la cabeza levantarle la mano a un menor por lo menos se lo piense, que no salga impune y se crean que pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que no se puede hacer es tocar a un menor y que se rían de la justicia como están haciendo».

La pequeña nunca le contó «nada relevante» sobre la nueva pareja de su madre ni él sospechó nada raro pues «yo veía a mi hija bien, feliz y era lo que me importaba, no soy quien para investigar la vida de nadie, no tengo por qué desconfiar de nadie».

La jueza también ha ordenado, a petición del fiscal, comprobar el tráfico de llamadas ese día entre los investigados, el posicionamiento de sus móviles y los de las víctimas, así como el recorrido del coche en el que presuntamente llevaron primero a Yilmad Giraz y luego a Sandra -embarazada- y a Lucía, a la vivienda de «El pollino» donde los cuerpos fueron hallados el 2 de octubre.

También ha pedido una ampliacion de la autopsia de Lucía para determinar si las lesiones en sus brazos son defensivas o por la caída del día anterior.