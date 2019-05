Violenca machista El acusado de asesinar a su pareja en Olivares alega que actuó «ofuscado» por el riesgo que corrían sus hijos La defensa niega que la matara «a traición» como señalan las acusaciones, aunque el varón sabía que ella tenía una relación extramatrimonial

La defensa de José Manuel R.M., para quien la Fiscalía pide 23 años de cárcel por asesinar en octubre de 2016 a su pareja en Olivares delante de sus hijos, que sólo contaban entonces con cinco y tres años, ha alegado que su cliente actuó «ofuscado y angustiado» al creer que los dos niños corrían peligro con la nueva relación que mantenía la madre de éstos con una persona consumidora de droga. «Todo se precipitó».

Así se ha pronunciado el abogado del acusado en su intervención en la fase de alegaciones del juicio con jurado que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Sevilla contra José Manuel R.M. Además de la pena de prisión por los delitos de asesinato y malos tratos, el Ministerio Público reclama para el acusado la privación de la patria potestad de sus hijos y que indemnice con 360.000 euros a los menores y a la madre y un hermano de la que fue su mujer.

Las peticiones de pena se elevan en el caso de la acusación particular y de la popular, ejercida por la Junta de Andalucía. En este caso, la representación legal de la Administración autonómica ha indicado que el varón mató a su pareja «a traición», de forma «sorpresiva y sin posibilidad de defenderse», sobre todo si se tiene en cuenta la corpulencia del acusado.

Además, en sus alegaciones previas, la Junta ha apuntado el «clima de violencia y la atmósfera irrespirable» que se vivía en este domicilio, donde el acusado sometía a «control» a la víctima, llegando incluso al uso de las redes sociales.

Los niños vieron morir a su madre delante de sus ojos. Así de rotundo lo ha señalado la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, en un nuevo caso de violencia de género donde se repite «el patrón. Ellos deciden cuando tienen que morir ellas».

Malos tratos habituales

En el escrito de acusación de la Fiscalía se apunta que la joven llevaba años sufriendo malos tratos. Cuando la pareja inició su relación en la República Dominicana, José Manuel R. M. comenzó a «controlarla, a aislarla y a humillarla». La situación se agravó cuando se instalaron en España en 2012. Entre los episodios que detalla la acusación pública sobre el calvario que sufrió la joven están las ocasiones en las que obligaba a su mujer a desnudarse cuando llegaba a casa «para ver si traía la ropa interior manchada de flujo».

Sobre la agresión que sufrió la víctima un mes antes de morir y que la llevó a denunciar sin éxito, la Fiscalía relata cómo la fallecida llegó al domicilio y, sobre las 22.50 horas, el acusado le dijo que «la había estado vigilando y que sospechaba que estaba con otro hombre», propinándole supuestamente varios puñetazos.

El Ministerio Público subraya cómo esas palizas las recibía delante de sus hijos menores. Pero cuando Stefani pidió ayuda y denunció, la Justicia no la creyó. Este episodio ha centrado parte de las intervenciones de este lunes de las partes.

En octubre de 2016 la joven, que tenía 26 años, decidió separarse y se marchó a otra vivienda de Olivares junto a sus hijos. El 16 de octubre, sobre las 12.30 horas, se encontraba la víctima trabajando en el hogar de un matrimonio anciano que cuidaba. Con ella estaban sus hijos. Su pareja acudió a la vivienda con el pretexto de recoger a los pequeños. Pero cuando se encontraban todos en la puerta, él «de manera sorpresiva y sin que ella se pudiera defender, la cogió por los pelos, la tiró al suelo y se puso encima de ella. Le clavó repetidamente un cuchillo que llevaba encima». La escena fue vista por los pequeños, que no paraban de llorar y gritar, relata la Fiscalía.

José Manuel R. M. se marchó del lugar en su coche, pero cuando recorrió varios metros se dio cuenta que los niños no iban con él y se volvió para recogerlos. Finalmente fue detenido a bordo del mismo vehículo, pero ya en la localidad de Sanlúcar la Mayor. Los restos mortales de Stefani fueron repatriados a la República Dominicana donde reside su familia.

Confesión y arrebato

La defensa, por su parte, pide que su cliente sea condenado por un homicidio con las circunstancias modificativas atenuantes de confesión y arrebato, pues alega que existió una discusión previa a la muerte entre ambos. Aunque esto no justifica estos hechos tan lamentables, ha precisado el abogado.

Él reconoce que mató a su pareja, pero ella «le mintió, no fue sincera con él sobre una posible relación extramatrimonial», que luego se confirmó por las redes sociales, que ella usaba «libremente», según la defensa.

Ha rechazado que existiera premeditación en la actuación de su defendido, exagente de Policía con experiencia en tráfico de drogas, porque todo sucede al mediodía y en plena calle. «Todo se precipitó. Estaba ofuscado y tenía la voluntad alterada, no era dueño de sus actos. Vivía con sufrimiento y angustia por creer que sus hijos estaban en peligro por la relación de su madre con una persona implicada en el consumo de drogas».

Ella se fue de la casa familiar con sus hijos, y el acusado se quedó «solo y preocupado», según la defensa. «No tenía noticias de sus hijos y los imaginaba en un mundo de drogas».

Según la defensa, en estas circunstancias «la mató, pero sin traición ni sorpresa». No es asesinato, ha insistido el abogado, que ha reiterado que no hubo premeditación porque él no llevaba el cuchillo consigo, sino que «por mala suerte» se lo encontró en el coche cuando fue a recoger a los niños. Entonces lo cogió y corrió hacia ella. «No hay sorpresa», pues ella pudo haber huido cuando lo ve llegar enfadado y el cuchillo en la mano. La agresión ocurre «cara a cara».

El abogado, de otro lado, ha rechazado los delitos de maltrato habitual y de lesiones a los menores, a quienes la familia paterna no ve desde hace tres años, sin tener culpa de lo que hiciera su cliente. Los niños, tras estar temporalmente bajo tutela de la Junta, se encuentran actualmente con una prima de la víctima en Italia.