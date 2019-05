Crimen machista El acusado de matar a su pareja en Olivares pide al jurado que «se centre en las pruebas» En su derecho a la última palabra, ha expreasdo el pésame a la familia y pide «perdón infinito«» a sus dos hijos

José Manuel R.M., el expolicía dominicano acusado de asesinar a su pareja en la calle el 16 de octubre de 2016 en la localidad sevillana de Olivares, ha hecho uso de su derecho a la última palabra en el juicio con jurado que celebra la Audiencia Provincial contra él. El asesino confeso de su mujer ha pedido al jurado popular que, a la hora de elaborar su veredicto, «se centre en las pruebas» que se han realizado y aportado durante la vista oral ya que durante lase sesiones «se han dicho muchas mentiras».

El acusado, para quien la Fiscalía pide 23 años de cárcel por un deilto de asesinato y otro de maltrato habitual, ha aprovechado su última palabra para reiterar su «más profundo pésame» a la familia de la fallecida, también de nacionalidad dominicana, y ha indicado que «no tenía la intención» de que los hechos sucedieran tal y como ocurrieron. Además, ha querido pedir «perdón infinito» a sus hijos a los que, «salvo» en esa ocasión, «nunca» les ha hecho y les hará «ningún perjuicio».

Antes de la última palabra de José Manuel R.M., las partes personadas han leído sus informes finales donde la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la Junta, y la particular, por la familia de la fallecida, han manifestado que los hechos que se están enjuiciando constituyen «un claro caso de violencia de género». Así, la representante del Ministerio Público ha indicado que el móvil del crimen fueron «los celos» y que el encausado cometió el crimen porque la víctima «rompió la relación sentimental» que mantenían.

En esa línea, la letrada de la Junta ha señalado que durante la vista se han mostrado «claras muestras» de que el incidente ocurrido en la localidad aljarafeña de Olivares corresponde a un «crimen machista». De esta manera, ha señalado el testimonio del oficial de la Guardia Civil encargado de la instrucción donde señaló que el Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO) tenía registrado varios antecedentes de violencia de género con respecto a José Manuel R.M.. Además, ha recordado la testifical de la asistente social que atendió a la víctima, que indicó que le había transmitido que «temía por su vida».

Crimen machista por «celos»

De otra parte, el otro letrado de la acusación particular ha subrayado que en este sucesos «se cumplen» las tres pautas que determinan que ha habido violencia de género. Así, ha detallado que ha habido una evolución en la conducta del agresor «pasando de violencia psíquica a violencia física»; que «tras la tormenta siempre viene la calma», indicando que el acusado siempre hizo por reconciliarse con la víctima tras incidentes puntuales; y, por último, que ha quedado acreditado «el férreo control» y «el acoso continuo» de José Manuel R.M., con declaraciones de testigos que señalan que «hasta le inspeccionaba la ropa interior».

Por último, la defensa ha rechazado el punto de vista de las acusaciones recalcando que «no ha habido pruebas fehacientes» para indicar que ha existido episodios de violencia machista. Así, ha pedido al jurado que se centren «únicamente en las pruebas» y no «en comentarios y suposiciones que no han quedado debidamente contrastadas», al tiempo que le ha recordado el principio de 'in dubio pro reo', esto es, en caso de duda hay que absolver al acusado.

Con todo, ha señalado que «no procede» culpar a su representado por un delito de asesinato ya que «no ha quedado acreditado» que la víctima «no podía defenderse» y que el ataque que sufrió «fuera sorpresivo», añadiendo al respecto que hay testimonios de testigos que vieron una discusión previa a la muerte.

Además, ha señalado que concurre aplicar la circunstancia atenuante de arrebato al referirse al informe pericial de los psiquiatras que indicaron que el acusado «presentaba una reacción vivencial anormal» que le hacía estar «muy angustiado» al entender que sus hijos «estaban en peligro» con la nueva pareja de su madre y «si no hubiera estallado cuando cometió el crimen, lo hubiera hecho en otro momento».