Lebrija Acusan de estafa y delito societario al presidente de la Cooperativa Las Marismas Una asociación de agricultores presenta una querella que asegura que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lebrija

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lebrija ha admitido a trámite la querella criminal presentada por la Asociación en Defensa de Agricultores Afectados (Diafia), según asegura la propia asociación, «por los supuestos delitos de estafa, delito societario y administración desleal contra el presidente de la Cooperativa Las Marismas de Lebrija, Juan Sánchez, su anterior secretario, Antonio Aguilera (familiar de Sánchez) y el vocal Manuel Jiménez». La querella, puntualizan los demandantes, «también se interpone contra cualquier persona que tras la investigación sumarial pueda resultar autora, cómplice, encubridora o cooperadora del delito» y subrayan que «el juzgado ya ha dado traslado a la Fiscalía especializada en delitos societarios para que informe sobre las diligencias que estime oportunas para la investigación de los hechos».

Sin embargo, el presidente de la cooperativa ha señalado a ABC que «no tengo constancia de ninguna querella», destacando que «ya le he comunicado la situación a mis abogados y puesto a trabajar a todo el equipo de la cooperativa». Sánchez ha tenido conocimiento de la noticia a través de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) que le ha informado de que había recibido una comunicación emitida por los querellantes.

La asociación sostiene que los querellados han gestionado la cooperativa de forma «irresponsable» desde que asumieron sus cargos. «Han infringido y ejercido con exceso sus facultades de administración causando graves perjuicios al patrimonio de la cooperativa, utilizándola en su propio beneficio», explican y acusan al presidente, el secretario y el vocal de haber tomado unilateralmente en representación de la cooperativa «decisiones que la perjudicaban económicamente mientras favorecían a sus empresas». Según los denunciantes, «esta gestión desleal ha supuesto un perjuicio económico para la cooperativa que supera los 7,7 millones de euros».

La querella apunta que los denunciados «se valieron de un entramado societario para apropiarse y hacer suyos los negocios pertenecientes a la cooperativa, como el de la coliflor, que reportaba importantes ingresos». Al mismo tiempo que disminuían los beneficios de Las Marismas de Lebrija SCA «se enriquecían sociedades de las que Juan Sánchez era partícipe y también lo eran personas cercanas a él», afirman. La asociación de afectados insiste en que «hablamos de hechos delictivos cometidos en diferentes momentos del proceso del tomate, pimiento, coliflor y brócoli, que beneficiaron económicamente a los querellados y causaron no sólo graves perjuicios económicos a la cooperativa, sino también a los agricultores cooperativistas, cuyas pérdidas superan los 10 millones de euros».

Ante esta situación y si recibe la notificación pertinente del juzgado, Juan Sánchez advierte que «presentaré una querella criminal contra ellos», ya que considera que «dicen auténticas barbaridades sin ningún fundamento». El presidente de la cooperativa manifiesta no conocer a los denunciantes, «es una asociación que no está registrada como tal», pero es consciente de que «lo malo de todo esto es la imagen negativa que quieren dar de la cooperativa, y esto no se puede quedar así, no se puede destruir a una persona y a su familia con falsedades».