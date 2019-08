Tiempo en Sevilla Los agricultores de Pedrera elevan los daños por la gota fría al 75% de la cosecha de la aceituna El alcalde se reúne con la Junta de Andalucía para reclamar ayudas y Asaja dice que la Administración «al principio está receptiva, pero luego a la hora de soltar dinero le cuesta trabajo»

El alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, se reunirá el lunes 2 de septiembre con la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo Sostenible en Sevilla para reclamar ayudas para los agricultores del municipio, que han elevado los daños causados por la tormenta derivada del paso de la gota fría este lunes a entorno un 75% de la cosecha.

Así lo ha detallado a Europa Press el propio alcalde, que se ha reunido este miércoles con los peritos y gerentes de las dos cooperativas que agrupan al 95% de los agricultores del municipio, la Cooperativa de Aderezo Aceitunas de Mesa Getsemaní y la Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA) Olivarera de Pedrera, con unos 400 socios entre ambas.

Tras dicho encuentro, Nogales ha lamentado que «se ha perdido prácticamente toda la aceituna de verdeo», la que se destina a aceituna de mesa, cuya campaña empieza en algunos sitios de Andalucía este mismo jueves y de forma oficial el 2 de septiembre.

Precisamente ese día el alcalde tiene una reunión en la Delegación de Agricultura de Sevilla, que había solicitado previamente para otros temas. Tras los estragos causados por la lluvia y granizada registradas, aprovechará la ocasión para «insistir qué tipo de ayudas se pueden argumentar para los agricultores» porque, ellos han perdido sus cosechas y los caminos están «destrozados», pero también están los jornaleros, que «son quienes pierden más».

Con el fin de cuantificar los daños, los peritos de las cooperativos ya han recorrido las parcelas de cultivo, mientras que los de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) Campiña-Sierra Sur, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo Sostenible, y encargadas de la recepción de todo tipo de solicitudes en este sector, irán este jueves.

«El verdeo prácticamente está perdido y la aceituna que no se ha caído al suelo, los agricultores creen que se acabará cayendo y no se llegará a poner negra para el aceite. No madurará», ha concluido el alcalde, que espera tener datos más exactos una vez los técnicos de la OCA visiten los olivos.

Asaja

En la misma línea se ha manifestado en declaraciones a Europa Press el técnico de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Sevilla José Vázquez, quien ha expuesto que muchas explotaciones «podrán obtener algo» a través de la producción de aceite, «pero esa explotación, su vocación era verdeo, y no tiene ahora más remedio que dedicarse a molino».

Vázquez se encuentra desde este martes asesorando a agricultores de los municipios sevillanos de la Sierra Sur de Estepa, Pedrera y Gilena. Según ha relatado, Asaja va a coordinar la declaración de daños para los afectados, uno dirigido a la OCA Campiña-Sierra Sur y otro al Ayuntamiento del municipio correspondiente porque los daños son básicamente en los cultivos, pero «también hay daños de infraestructuras y caminos», que en muchos casos compete a los Consistorios su mantenimiento.

Una vez que los olivareros hayan presentado sendos escritos para la declaración de daños, empieza a gestionarse lo que será la posible recepción de ayudas, que «nosotros vamos a solicitar vía Subdelegación del Gobierno», ha asegurado Vázquez, que añade que para ello «hay que cuantificar primero los daños» y que incide en que aún no maneja cifras exactas de los perjuicios económicos.

El técnico de Asaja argumenta que en años que ha habido cosechas bajas por sequía u otras circunstancias han conseguido rebajas de módulos o excepciones del IBI. Ahora que es un daño más fuerte, entiende que para la administración ayudar a este colectivo de la comarca que es más reducido «es más fácil».

No obstante, «por otras experiencias que hemos vivido, la Administración al principio está receptiva, pero luego a la hora de soltar dinero le cuesta trabajo», ha agregado.

Vázquez ha concluido subrayando que no todos los dueños de parcelas tienen seguros y «esa arma la utiliza la Administración» para decir, «oiga, que usted tiene que prever que estos problemas pueden suceder y tiene que contratar un seguro, por lo tanto, ahora me cruzo de brazos».