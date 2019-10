Sucesos El alcalde de Carmona: «La hipótesis que se baraja es que la anciana se desorientó y cayó» La autopsia al cuerpo hallado este martes ya ha concluido y falta la confirmación definitiva de que la fallecida es Mercedes Márquez Muñoz

El alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha señalado este miércoles que a la espera de conocer el resultado de la autopsia al cuerpo encontrado en la tarde-noche de este martes en una zona muy cercana al municipio de Carmona, existe «un 90% de posibilidades» de que se trate de Mercedes Márquez Muñoz, la anciana de 84 años que desapareció hace unos días en la localidad, y ha añadido que «la hipótesis que se baraja es la desorientación y la caída». Fuentes de la investigación han confirmado a ABC que el forense ya ha concluido la autopsia y se está a la espera de una confirmación definitiva sobre la identidad de los restos.

En declaraciones a los periodistas, Ávila ha confirmado la noticia conocida este martes por la noche. El cuerpo fue encontrado por dos carmonenses que estaban paseando por la zona, quienes llamaron a la Policía Local y la Guardia Civil montó el dispositivo, procediéndose al levantamiento del cadáver a las doce de la noche.

En este sentido, ha señalado que «hay un 90% de posibilidades, ya que todo hace indicar que se trata de nuestra vecina», para añadir que esperan conocer el resultado de la autopsia para «descartar esas suposiciones que muchas veces de manera injusta y a veces incontrolada se vierten en las redes sociales, y que sin duda hacen daño al entorno de la familia y al de la propia investigación».

La principal línea de investigación

De este modo, ha subrayado que «la hipótesis que ha barajado la Guardia Civil desde el primer momento se está certificando día tras día y sobre todo ahora con la aparición del cuerpo». Así, ha explicado que «el camino que ella se supone que tomó de forma equivocada es la prolongación de donde vive su hermana, lo que ratifica que los comentarios e informaciones de algunas ciudadanos de haberla visto por la Ronda Norte, que es un travesía de la ciudad, coinciden plenamente con el itinerario que ella habría tomado».

Y ha añadido que la desorientación de la anciana «se produce a la altura del inicio de la carretera de Badajoz que es paralela a la de Lora del Río por un camino peatonal que une Carmona con el cementerio, y justo ahí en el cementerio es cuando ella toma ese pequeño camino de unos 500 metros donde desapareció».

«Hablamos de mujer mayor de 84 años, con bastante peso y una caída en una vaguada de tres metros ha podido provocarle algún daño o alguna fractura que le ha imposibilitado salir de la misma», ha manifestado, para añadir que «en un primer momento se ha descartado» que haya alguna persona implicada, «salvo que a última hora las investigaciones policiales y la autopsia confirmen lo contrario, pero ahora mismo la hipótesis que se ha barajado desde un primer momento ha sido la desorientación», incide.

No obstante Ávila insiste en que «hay que tener la cautela de esperar hasta último momento que la autopsia confirme o no esta hipótesis», pero ha insistido en que «no es raro que hubiera llegado hasta allí porque ese trayecto lo había hecho con mucha frecuencia» y ha aclarado que «no tenía ningún diagnóstico de alzhéimer o demencia senil, pero no se descarta que estuviera iniciando ese proceso, que creo que puede ser uno de los argumentos para que se desorientara y siguiera andando».