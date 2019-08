El Garrobo El alcalde de El Garrobo recula y señala que fue una movilización «espontánea» El regidor asegura que la retención de cuatro horas de la médico fue «colaboración mutua»

Jesús Bayort @jesusBAYORT SEVILLA Actualizado: 31/08/2019 08:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los innumerables episodios de réplicas y contrarréplicas en torno a la supuesta «retención ilegal» que sufrió una sanitaria hace hoy una semana en El Garrobo, continuaron antes de ayer con una concentración vecinal, aún mayor que la que asedió al consultorio aquella mañana, en la que el alcalde de la localidad, Jorge Jesús Bayot, expuso su versión de los hechos, e instó al SAS, así como al Sindicato y al Colegio Médico, a disculparse por sus acusaciones hacia él y hacia todos los garrobeños.

El Ayuntamiento señaló directamente al SAS como culpable de toda esta discordia: «Lo ocurrido el pasado 24 de agosto nada tiene que ver con incidentes de intimidación, coacciones o detención ilegal, siendo precisamente este organismo el máximo responsable de todo lo ocurrido».

El comunicado del Ayuntamiento expone que el SAS «sólo se limitó a informarnos de que no dispondríamos de médico de urgencias durante el fin de semana, sin ofrecernos alternativa de ningún tipo».

Bayot aseguró que su pueblo sintió una «alarma social» que le obligó «de manera espontánea» a «informarse de qué iba a suceder con el servicio de urgencia», negando así que fuera una concentración contra la libertad de la sanitaria.

«Una vez que desde la alcaldía tuvimos conocimiento de que numerosos vecinos se estaban congregando a las puertas del centro, nos desplazamos para conocer lo que estaba ocurriendo y para ofrecernos a la doctora y a los vecinos a buscar una solución con carácter inmediato», reconoció ayer.

«Las horas que la médica estuvo junto al centro de salud de El Garrobo fue un acto de colaboración mutua buscando una solución a un problema que el SAS había creado».

«Por todo lo anterior, exigimos al Servicio Andaluz de Salud explicaciones de lo que está ocurriendo y que retire las denuncias y declaraciones contra los vecinos de El Garrobo, a cuyo alcalde han utilizado como chivo expiatorio de una problemática que es la propia Junta de Andalucía quien la ha creado».

Diferentes versiones

Cabe recordar que la afectada declaró a ABC de Sevilla que el representante de la movilización le dijo en voz alta: «Contra usted no tenemos nada, pero no vamos a dejarla salir de aquí hasta que no nos localice a otro médico». Pese a que el ayuntamiendo señale que fue una movilización «espontánea» de sus vecinos, es cierto que éste avisó en Facebook de que debían emprender movilizaciones» la tarde previa a los hechos.