La Cámara de Cuentas recoge varias irregularidades del Consorcio de la Sierra Sur de Sevilla

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el secretario general del PP, Juan de la Rosa, han ofrecido una rueda de prensa para informar sobre las irregularidades que ha encontrado la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la gestión del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur y que ha sido remitido al juzgado que instruye las diligencias.

El PP ha explicado que en los años 2014 y 2015 se les requirió por parte de la Cámara de Cuenta datos al Consorcio obteniendo «poca o ninguna información», tras ponerse en contacto con el secretario José Antonio Mañas, principal investigado por diferentes irregularidades en una causa en la que el PP está personado.

«Cuando se le requiere información, Mañas se hace el sordo o decide no rendir cuentas a la Cámara de Comercio. Nunca ha habido transparencia y nadie ha hecho nada para que no fuera transparente, con lo que, cada paso que va dando la justicia va apuntando a una posible cooperación necesaria del PSOE y de dirigentes socialistas en la trama de la Sierra Sur», ha denunciado Pérez.

En el informe se muestran evidencias de irregularidades, como el incumplimiento de la obligación de adaptar sus estatutos tal y como recoge la ley. «Entre las principales conclusiones de este informe destaca el hecho de que Mañas no respondiera a los requerimientos de la Cámara de Cuentas para que aportara datos sobre el consorcio; el incumplimiento de la obligación del consorcio de adaptar sus estatutos a la Ley ante de 2015 para que quede identificada la administración a la que esté adscrito el Consorcio; y que desde su constitución en 1997, el consorcio no ha rendido cuentas a la Cámara de Cuentas pero sí lo hizo de manera independiente al Tribunal de Cuentas para los ejercicios de los años 2012, 2013 y 2014».

«Según el informe que ha aportado la Cámara de Cuentas al Juzgado de Instrucción número 2 de Estepa y por petición del Ministerio Fiscal, se confirma la existencia numerosas irregularidades cometidas en el seno del Consorcio, pero, sobre todo, se constata la absoluta falta de control interno y externo que hubiera impedido las hasta diecisiete actuaciones delictivas detectadas por la Policía en la investigación realizada por el grupo criminal organizado liderado por José Antonio Mañas», ha detallado la actual presidenta de los populares de Sevilla.

Lo más interesante de este informe, a juicio de la recién reelegida presidenta del PP de Sevilla, es que aclara que en la última consulta realizada por la Cámara de Cuentas, el Consorcio aparece adscrito a la Mancomunidad de la Sierra Sur, formado por 17 municipios de la Sierra Sur, está integrado en un ente superior como es la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur, integrada tan sólo por cinco pueblos de esta comarca, como Villanueva de San Juan, El Saucejo, Los Corrales, Algámitas y Martín de la Jara, «por lo que el control queda en manos de cinco alcaldes socialistas».

Aparece adscrito a la Mancomunidad de la Sierra Sur y, por tanto, sería ésta la responsable de rendir cuentas. Sin embargo, «esta mancomunidad tampoco ha rendido cuentas ante la Cámara de Cuentas de Andalucía».

Pérez ha destacado que un ente como el propio Consorcio no puede estar en la actualidad en manos del secretario, José Antonio Mañas, «un sujeto que es objeto de la investigación», por lo que el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, «no puede seguir guardando silencio, puesto que la Mancomunidad que fiscaliza al Consorcio está en manos de los socialistas».

Asimismo, recordó que el exalcalde de Los Corrales, Juan Manuel Heredia, que dejó la Alcaldía nada más conocerse su reelección por un puesto en la Diputación de Sevilla y que se negó a declarar ante la Justicia por este asunto del Consorcio «fue necesario para que Mañas tuviera contratos con Magno», la empresa de Mañas. «Villalobos debería apartar a Heredia de su cargo, puesto que coincidió con Mañas como secretario de la Mancomunidad y del Consorcio.

«Estamos ante un escándalo en mayúsculas que afecta al PSOE de Sevilla, que mantiene a Mañas en el cargo y que puede destruir pruebas, por lo que no sé a qué espera Villalobos, a que pase el chaparrón, puesto que la responsabilidad socialista es innegable. Le pedimos responsabilidad tanto a Villalobos como a Verónica Pérez para que arrojen luz a los vecinos de la Sierra Sur y que sepan qué ha pasado con el dinero público», ha comentado Virginia Pérez en un a rueda de prensa telemática.

«Respeto a los jueces pero no entiendo cómo el juez instructor no ha apartado a Mañas del puesto que desempeña, como tampoco entendemos cómo los mismos dirigentes del Consorcio lo mantienen, no es lógico porque puede destruir pruebas», ha concluido.