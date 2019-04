Elecciones municipales Ciudadanos prescinde de su candidato en Arahal por tener causas pendientes con la Justicia Antonio Brenes Moreno fue exjefe de la Policía Local: «Advertí cuál había sido mi trabajo y lo que suponía y nadie me dijo que tendría problemas para ir en una lista»

Antonio Brenes Moreno, exjefe de la Policía Local de Arahal durante ocho años y coordinador de la lista de candidatos de Ciudadanos para las próximas elecciones municipales en esta localidad, ha anunciado que se retira porque el partido acaba de anunciarle que, si está inmerso en alguna causa judicial, no puede presentarse bajo estas siglas. En este sentido, indica que todas las causas en las que están inmerso «ha sido debido a mi trabajo».

El exjefe, actualmente de baja laboral, asegura que, cuando contactó la primera vez con la dirección del partido en Sevilla, «advertí cuál había sido mi trabajo y lo que suponía y nadie me dijo que tendría problemas para ser candidato o ir en una lista». Por eso, desde el pasado mes de noviembre, estaba al frente de la presentación de una candidatura de Ciudadanos reuniendo a un grupo de personas afines a su proyecto.

Cuando ya tenía la lista prácticamente cerrada le han pedido a todos los componentes presentar una declaración jurada afirmando que no figuran como investigados en ninguna causa penal, algo que el exjefe no podía presentar, según explica él mismo.

Antonio Brenes ha comunicado la situación al resto de componentes de la candidatura, que aún no había sido presentada, y «la mayor parte ha dicho que si yo no estoy, ellos tampoco, que el compromiso era conmigo». Asimismo cuenta que, en estos días, el PP le ha ofrecido encabezar una lista de candidatos «pero no me ha parecido correcto, después de los meses que llevo trabajando en este proyecto, cambiar a otro, ya no da tiempo».

El exjefe afirma que esta declaración jurada de Ciudadanos, documento que forma parte de una carta ética con la imposición de una serie de condicionamientos que deben cumplir los candidatos, «va en contra de su presunción de inocencia». Y añade, que el partido le ofreció que fuera el coordinador del trabajo en Arahal, pero sin formar parte de la lista. «No estoy aquí por el sillón ni por cargo político sino para pelear por mi pueblo».

Brenes Moreno dice que había elegido Ciudadanos porque «era un partido nuevo y democrático» pero, después de la experiencia, «ya no lo tengo tan claro, por eso lo pongo en conocimiento de los vecinos de mi pueblo».

«Tengo expediente médico para jubilarme pero me quedan cinco años de trabajo y no consigo quitarme el chip de policía. Digan lo que digan, no soy persona de estar sentada en un sillón cogiendo el teléfono»

En estos meses, además de comprometer a un grupo de personas, había alquilado y acondicionado un local donde mantenían las reuniones, haciéndose él cargo de los gastos. Ya había creado incluso un perfil de Facebook donde denunciaban lo que ellos consideraban que estaba gestionando mal el equipo de Gobierno de IU que dirige con mayoría absoluta el Ayuntamiento de Arahal.

Precisamente es una institución a la que ha estado vinculado por su trabajo, hasta que decidieron prescindir de sus servicios a finales de 2015. Desde entonces, Antonio Brenes está de baja laboral y publica muy a menudo en su perfil personal de Facebook una serie de comentarios denunciando lo que considera una situación de «dejadez de funciones por parte del equipo de Gobierno desde que consiguieron la mayoría absoluta».

En este último mandato, el alcalde, Miguel Ángel Márquez, ha sido el mismo que en los dos anteriores, en los que él ha estado de jefe de la policía. Fue este alcalde el que lo puso en el cargo donde estuvo durante ocho años.

Finalmente, perdieron la confianza en él y, tras una baja médica, para poder incorporarse de nuevo a la plantilla, desde el área municipal de Recursos Humanos, le han ofrecido trabajar en la oficina de la Jefatura, cuenta Antonio Brenes, algo que no está dispuesto a hacer.

«Tengo expediente médico para jubilarme pero me quedan 5 años de trabajo y no consigo quitarme el chip de policía. Digan lo que digan, no soy persona de estar sentada en un sillón cogiendo el teléfono», cuenta.

Además denuncia que en Arahal hay mucho trabajo por hacer en materia policial. «De aquí a unos años veremos cómo se disparan las estadísticas de drogadicción», asegura, para añadir que «recibo llamadas de madres y de jóvenes a diario para denunciar la situación, en Arahal es más fácil encontrar droga a las 2 de la mañana que tabaco».

Por esta situación, dice, «he querido meterme en política, para jugar en su terreno». De momento, afirma, «no puede ser precisamente por culpa del trabajo que he tenido».