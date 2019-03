Sierra Sur Una conferencia del candidato de Podemos obliga a reprogramar un ciclo sobre la memoria democrática La protesta de una decena de padres ante la dirección del centro provoca una polémica en el municipio de Herrera, donde gobierna el PP

Martín Laínez @martin_lainez Herrera Actualizado: 29/03/2019 07:40h

Lo que en un principio iba a resultar ser una conferencia dirigida a los estudiantes del IES Herrera ha acabado en una polémica en la que se han visto implicados alumnos, padres, docentes, conferenciantes y hasta la propia Junta de Andalucía.

Del 1 al 5 de abril, el instituto Herrera tiene programada la Semana de la Memoria Democrática en la que cada día se van a celebrar actividades relacionadas con los hechos que acaecieron en torno a la guerra civil española.

De todas ellas, la que ha generado el debate en este pueblo donde gobierna el Partido Popular es la conferencia que tiene previsto pronunciar Jesús Álvarez y que lleva por título «La Herrera que no te contaron».

Hasta aquí todo parece normal, pero a raíz de la protesta de una decena de padres, la Inspección de la Junta ha tenido que mediar para obligar a reprogramar este ciclo, según ha tenido conocimiento ABC.

El conferenciante es el candidato de Podemos a la alcaldía a las próximas elecciones municipales y esto ha provocado que varios padres hayan protestado ante la dirección del centro y se hayan opuesto a que sus hijos acudan a estas charlas en horario lectivo porque consideran que «un político de izquierdas va a ofrecer una visión partidista del conflicto bélico y eso no creo que enriquezca el debate entre los alumnos», como señaló Alfonso, uno de los padres que tuvo ayer una charla con la dirección del centro donde estudian unos 500 alumnos.

El ciclo va dirigido a alumnos de Secundaria y Bachillerato y al final la Inspección de la Consejería de Educación ha considerado que el contenido de la conferencia no se considera el adecuado para estas edades.

El propio director del instituto restó importancia a este debate generado en el municipio de la Sierra Sur: «No pretendemos que sea una charla histórica. Nos hemos ceñido al currículum del conferenciante y no a su estatus como político. Se trata de una actividad complementaria a la asignatura. Hemos trasladado este parecer a los padres», según Manuel Roales.

El conferenciante, con el que habló este medio ayer, aseguró que a él lo han llamado «como historiador y no como político», pero «si los padres quieren les ofrezco la charla a ellos primero para que vean que no hay ningún sesgo político detrás. Simplemente quiero ofrecer un punto de vista que pocos conocen, como por ejemplo una huelga que hubo en 1914 en Herrera donde participaron mil vecinos. No voy a hablar de represión y eso que en Herrera hubo 400 muertos. Me están negando una charla como historiador», relató Jesús Álvarez.

En esta Semana de la Memoria Democrática también están programados un recital de poetas represaliados, la lectura del bando del final de la guerra civil y otras dos conferencias más, que llevan por título «Represalias políticas y sociales durante el franquismo», a cargo de Francisco del Caño y Jesús Cuadrado; y «Ciencia y memoria» por Virginia Barea y Rafael Espino.