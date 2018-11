Sucesos El crimen de Gerena: los 13 días más convulsos de un pueblo La localidad de 7.000 habitantes respira tranquila tras saber que el presunto asesino de Gonzalo duerme ya en prisión

C. G.

@abcsevilla Gerena Actualizado: 25/11/2018 11:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los comentarios que escribía en las redes sociales delataron al autor del crimen de Gonzalo

Gerena es un pequeño pueblo de poco más de 7.000 habitantes que ha vivido en este mes de noviembre los días más convulsos que recuerdan los más ancianos del lugar. Desde que fue hallado sin vida Gonzalo Herdugo en el salón de su casa el martes 6, hasta que este lunes fue detenido su presunto asesino, los vecinos no han dormido del todo tranquilos. En la localidad están poco acostumbrados a que un suceso así altere la paz de su día a día.

Son muchas las razones por las que este crimen ha provocado desazón entre los vecinos. Gonzalo era un hombre muy conocido por su trabajo en la televisión local y, antes, en la emisora de la radio municipal que estuvo emitiendo hasta los años 90. Sus amigos y conocidos coinciden en describirle como un buen hombre, cariñoso, amante de los animales –tenía dos perros- y aficionado a echar las cartas del tarot.

«Estaba claro que lo había matado alguien que lo conocía». Es el comentario que se escucha en estos días por todos los rincones del pueblo después de confirmarse la detención del presunto autor del crimen. Parecía claro que sólo una persona relacionada estrechamente con el fallecido podía haber tenido acceso a su casa la noche anterior sin forzar la puerta.

La falsa pista del rumano

Las primeras informaciones tras el hallazgo del cadáver apuntaban a que una expareja de la víctima, de origen rumano, había huido del pueblo. Algunos testigos aseguraban haberlo visto desayunando con Gonzalo la misma mañana del crimen. Sin embargo, la Guardia Civil fue reuniendo datos que los llevaba a una dirección contraria. La autopsia descartaba esos testimonios porque Gonzalo llevaba, al menos, 12 horas muerto cuando se descubrió el cuerpo.

Jonathan Gabriel V.M., un amigo de la víctima de 34 años y de nacionalidad argentina, llamó la atención a los investigadores por su actividad en redes sociales. Poco después de conocerse los hechos comenzó a colgar mensajes en facebook lamentando la muerte. No ahorraba en emoticones y en datos que no encajaban a los ojos de los agentes.

El cuerpo de la víctima apareció en el salón de su casa - Raúl Caro/EFE

En cada mensaje se exculpaba del crimen, aunque nadie lo había señalado. En uno de los comentarios llegó a presumir de haberse puesto en contacto con la Guardia Civil para señalar a la expareja de la víctima, un hombre de 47 años rumano quien al parecer había abandonado Gerena antes de ocurrir los hechos.

Aunque algunas fuentes señalan que víctima y detenido podían haber sido novios. En el entorno más próximo de Gonzalo niegan que tuvieran una relación amorosa. Sí se conocían hasta tal punto que Gonzalo ayudó a Jonathan Gabriel a dejar su país y buscar una nueva vida en Sevilla, junto a su hijo de nueve años.

Los gerenenses se volcaron en el entierro de la víctima, arropando a su hermana y a sus sobrinas. No cabía un alfiler en la parroquia de la Purísima Concepción

Las 12 horas que los investigadores estuvieron tomando pruebas en casa de Gonzalo fueron determinantes para apuntalar la investigación. El levantamiento del secreto de sumario pocas horas después de que Jonathan Gabriel ingresara en prisión, como informaban esta semana fuentes del TSJA, confirmaría que no hay más sospechosos.

Que Gonzalo no era un vecino cualquiera quedó claro el día de su entierro, oficiado hace diez días. Los gerenenses se volcaron con sus sobrinas y su hermana. No cabía un alfiler en el funeral celebrado en la parroquia de la Purísima Concepción. Su cuerpo reposa ya en el cementerio del pueblo. No se ha podido incinerar ante la posibilidad de que la investigación requiera ampliar el informe de la autopsia efectuada a los restos mortales.

La muerte de Gonzalo es ya un caso cerrado para la Guardia Civil. Y un caso incomprensible en Gerena, donde será difícil olvidar cómo murió uno de sus rostros más populares.

Sólo dos asesinatos en 20 años Tan sólo dos asesinatos se han cometido en Gerena en 20 años. El anterior al crimen de Gonzalo Herdugo se produjo el 2 de mayo de 2005. Ese día, Manuel Santos García moría apuñalado a las puertas de una discoteca a manos de un joven vecino de Guillena de 18 años, que acabó condenado a 13 años de prisión. El Consejo de Ministros rechazó la solicitud de indulto solicitada por el reo tras pronunciarse en contra la práctica totalidad de asociaciones y entidades locales. El 17 de mayo de 1998 era asesinado un hombre, que respondía a las iniciales L.A.M., por un vecino de 35 años. La Audiencia de Sevilla le condenó a 15 años de cárcel. La víctima era marido de una mujer con la que mantenía relaciones el condenado. Fue asesinado porque se negaba a firmar el divorcio.