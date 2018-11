Crimen de Gerena Los comentarios que escribía en las redes sociales delataron al autor del crimen de Gonzalo La Guardia Civil detuvo a un argentino de 34 años, divorciado y con un hijo de 9 años como presunto autor del asesinato

«Lo último que me dijo es que iba a visitarlo un tal Zain o Alín de Guillena o algo así, de Rumanía». Así se refería en un comentario de Facebook Jonathan Gabriel acerca de Gonzalo, el vecino que apareció muerto el pasado 6 de noviembre en su vivienda de Gerena.

Llegó a llamar a la propia Guardia Civil —presume de eso en Facebook— para indicarle por una sospecha que tenía y que recaía sobre una persona de origen rumano.

Este comentario, junto con otros más, puso en alerta a los agentes de la Guardia Civil que investigaban el crimen. Desde el mismo día que se conoció la noticia se barajó la posibilidad de que el autor de este asesinato pudiera ser un rumano, quince años menor que la víctima y que presumiblemente se habría fugado de este municipio el mismo día.

Atando cabos, la Guardia Civil, después de varias semanas sin tener pistas fiables sobre esta hipótesis, empezó a barajar la posibilidad de que el autor fuera otra persona, eso sí, pareja sentimental de este vecino que era muy conocido en el municipio, sobre todo porque era presentador de un programa en la televisión local.

A primera hora de este pasado miércoles, la Guardia Civil anunciaba que se había detenido a una persona del ámbito familiar de Gonzalo como presunto asesino. Se trataba de su pareja sentimental, un argentino de 34 años de edad que residía desde hace unos años en Sevilla capital, si bien estuvo conviviendo en la casa de Gonzalo durante un tiempo.

La estrategia que siguió este «melómano por naturaleza», como se definía en su propio perfil de Facebook, fue la de «despistar» a los investigadores, especialmente a través de mensajes que dejaba en las redes sociales acerca de este vil crimen.

Sus reiterados mensajes en las redes sociales empezaron a ser sospechosos para los agentes de la Benemérita, por lo que se decidió investigar el rastro de su teléfono móvil el día del crimen así como los posteriores.

Jonathan Gabriel V.M. nació en Argentina hace 34 años de edad, está divorciado y tiene un hijo de nueve años con el que aparece en algunas fotos de su perfil de Facebook en el que, precisamente, el día después de matar presuntamente a Gonzalo actualizó su foto en la que aparece con gafas de sol y una guitarra eléctrica en sus manos.

Fue entonces cuando empieza a jugar al despiste con sus comentarios: «Yo me he enterado —del asesinato— ayer en el colegio de mi hijo y me quedé en shock.Aún no puedo parar de llorar... era muy buena gente. Íbamos a ir a Londres el 19 a un concierto. No me lo puedo creer».

Fue la primera pista. Su teléfono fue seguido y tiene registradas llamadas sospechosas antes de la hora en la que se supone que se enteró del asesinato. Afirmó que se enteró en la puerta del colegio, pero recibió llamadas sobre el caso durante la mañana, cuando amigos comunes se fueron enterando de los hechos. Cuando recogió a su hijo en el colegio, ya estaba informado por terceros del caso.

En Gerena cuentan que el propio Gonzalo fue clave a la hora de conseguir que su presunto asesino se mudase de Argentina a Andalucía. Vivió en su casa varios años y luego se mudó a Sevilla, donde viven su exmujer y su hijo.