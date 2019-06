Diputación de Sevilla Villalobos: «Cuando me digan que ha terminado mi etapa, me voy a mi casa y no voy a montar un circo» El presidente de la Diputación de Sevilla celebra el «excelente acuerdo de integración» logrado entre las diferentes escalas del PSOE

ABC Sevilla Actualizado: 18/06/2019 13:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Diputación de Sevilla y del PSOE sevillano, Fernando Rodríguez Villalobos, ha celebrado este martes el «excelente acuerdo de integración» alcanzado entre la dirección del PSOE andaluz y la cúpula federal del partido respecto a la composición del Grupo socialista de la institución provincial en el nuevo mandato, un acuerdo que incluye su aspiración de repetir como candidato a revalidar la Presidencia de la Diputación.

En rueda de prensa, Rodríguez Villalobos se ha mostrado «satisfecho y agradecido» por el mencionado acuerdo orgánico, tras el cual la Comisión Ejecutiva del PSOE de Sevilla aprobaba por unanimidad tanto la propuesta relativa a los 18 diputados que compondrán el nuevo Grupo Socialista de la institución supramunicipal, como su nueva candidatura a repetir como presidente de tal entidad, en un contexto en el que el alcalde de Dos Hermanas y presidente del Comité Federal del PSOE, Francisco Toscano, había opinado que Rodríguez Villalobos debía dar un «paso a un lado» y posibilitar un «relevo» en la institución para una «mayor sintonía» entre las diferentes escalas del partido.

Mientras la propuesta relativa a la composición del nuevo Grupo socialista de la Diputación provincial incluye a destacadas figuras del sanchismo en Sevilla, como el alcalde de Las Cabezas de San Juan, Francisco Toajas, o el concejal de Dos Hermanas Francisco Rodríguez García, Villalobos ha señalado que dicha relación de nuevos diputados del PSOE «refleja que ha habido un excelente acuerdo de integración entre la dirección regional y federal», celebrando además que «los concejales y alcaldes de la provincia» le hayan «dado su apoyo de una u otra manera» para que repita como aspirante a presidir la Diputación.

Al respecto, ha dicho sentirse «muy cómodo» con la composición del nuevo Grupo socialista de la Diputación, que también incluye a figuras ya presentes en la institución, como la portavoz socialista, Trinidad Argota; el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde; la diputada de Cultura, Rocío Sutil; o el alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora.

Así, ha atribuido al «buen entendimiento» entre la dirección andaluza del PSOE y la dirección federal el hecho de que él pueda repetir como candidato a revalidar la Presidencia de la Diputación, donde los socialistas gozan de una holgada mayoría absoluta de 18 diputados de un total de 31. «Ese viento fresquito me ha dado a mí en el rostro», se ha ufanado.

No obstante, ha defendido que está más «contento porque se inicia en Sevilla» la «integración» que él venía «reivindicando» que por lo que a él le «corresponde» personalmente del mencionado acuerdo de integración.

Así, ha defendido que el PSOE tiene a «todo el mundo remando en la misma dirección, con un liderazgo consolidado de Pedro Sánchez a nivel nacional y en el ámbito regional, dando su sitio a Susana Díaz. En esa tarea me voy a empeñar en los años de vida política que me quedan, que es la mejor de las contribuciones que puedo hacer», ha enfatizado.

Y es que aunque en todas las «familias hay tiras y afloja, después llega la paz», según ha indicado Rodríguez Villalobos, rememorando que en el PSOE de Sevilla «siempre ha habido distintas sensibilidades».

En cuanto a las informaciones que apuntan a un supuesto pacto para que él mismo renuncie a su cargo un año después de arrancar el nuevo mandato municipal para facilitar un relevo en la Presidencia de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos ha asegurado que «no hay nada de eso».

«Yo no he firmado nada. No hay nada de eso, lo que sí hay y siempre habrá es que cuando mi partido me diga que mi etapa se ha terminado, me voy a mi casa y no voy a montar un circo», ha zanjado afirmado que no le «preocupa el tiempo» y que siente «tanta ilusión» por la política como cuando era joven, pero con el aliciente de contar con experiencia.