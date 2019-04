NATURALEZA «Doñana BirdFair», cuando los sueños vuelan alto en La Puebla del Río La Dehesa de Abajo se convierte este fin de semana en epicentro de la ornitología europea gracias a la sexta edición de este evento

Fernando Rodríguez Murube Actualizado: 25/04/2019 07:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Feria Internacional de las Aves de Doñana, conocida como Doñana Birdfair, celebra este fin de semana (del 26 al 28 de abril) su sexta edición en la Dehesa de Abajo (La Puebla del Río). Un proyecto consolidado que surgió en 2013 gracias al empeño del ornitólogo y consultor ambiental Beltrán Ceballos en hacer realidad su sueño de organizar un evento dedicado a las aves en primavera y que tuviera una repercusión internacional.

En el año 2000 Beltrán acude por primera vez a la British Birdwatching Fair, allí entabla una gran amistad con Tim Appleton, el director y el inventor de este tipo de eventos, quien ya entonces decía que Europa debería contar con una feria de aves de primavera (ya se habían hecho alguna vez en Sudamérica, India y Estados Unidos, pero siempre en verano u otoño).

«Poco a poco fui madurando la idea de llevarla a cabo en Andalucía, hasta que me lie la manta a la cabeza, hablé con mis compañeros de Plegadis y conseguimos hacer dos ferias en Tarifa (2008 y 2009), y ya luego, cuando nos hicimos cargo de la Dehesa de Abajo, pues tuve clarísimo que éste era el sitio absolutamente ideal para hacer este tipo de eventos», explica.

La Florencia de la ornitología

Y es que según Ceballos, la provincia sevillana cuenta con un privilegiado rectángulo conformado por la Dehesa de Abajo, Cerrado Garrido, Veta la Palma y Brazo del Este con el que es casi imposible competir. «Para igualarlo habría ir a Perú, Colombia, Birmania o India. Poco más». En la misma línea, afirma que «si un ornitólogo quiere presumir de serlo tiene que visitar esta zona al menos una vez en su vida, dado que «es imposible reunir a tantas especies en una provincia, y Sevilla goza del enorme privilegio de tenerlas». «Es como si un hombre que ama el arte no ha estado nunca en Florencia», remata.

La idea inicial de la organización (y la que se sigue llevando a cabo) era hacer de este acontecimiento un gran encuentro de aficionados y profesionales, un festival homenaje a las aves y a los observadores de aves más allá de lo comercial, que no fuese una mera feria profesional, sino una fiesta abierta a todos y que se centrase en el disfrute de este apasionante mundo y de los espacios donde se celebra.

Beltrán Ceballos

«Lo que hacemos durante 365 días al año una serie de personas que nos dedicamos exclusivamente a la conservación de la naturaleza y de las aves y al ecoturismo realizamos un esfuerzo importante durante estos tres días para que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra afición: que pueda ver de cerca a los flamencos, a las cigüeñas, las cercetas pardillas y que conozca lo bonito que esta maravillosa zona», resume.

Pese a ser relativamente joven, este evento organizado conjuntamente por la Dehesa de Abajo, el Ayuntamiento de La Puebla del Río, Plegadis y Seo Birdlife se ha convertido en apenas seis años en una cita ineludible para amantes de las aves y de la naturaleza, ornitólogos, aficionados a la botánica, a la observación de cetáceos, de especies emblemáticas como el lince ibérico y, cada día más, para los fotógrafos de naturaleza llegados de numerosos puntos no solo de España, también es un referente del sector a nivel europeo, atrayendo a un gran número de expertos provenientes de países como Holanda, Francia, Alemania o Inglaterra.

La próxima edición de la Feria Internacional de las Aves de Doñana, en la que se celebra el 50 Aniversario de la declaración de Doñana como Parque Nacional, contará con representación de siete comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Cantabria) y tres países (Marruecos, Costa Rica y Portugal).

Excursiones por el Parque Nacional y por la propia Reserva Natural de la Dehesa de Abajo, por arrozales y la zona lincera de la corona norte de Doñana, así como charlas, conferencias, encuentros de ornitólogos venidos de numerosos puntos de España y de Europa, cursos de anillamiento, talleres de escucha y avistamiento, actividades específicas para público infantil, exposiciones de pintura y fotografía, conforman el armazón del programa de actividades de este año.

El mismo incluirá un homenaje al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) por su medio siglo de trayectoria como una de las mayores ONG dedicada a la defensa del medio ambiente. Homenaje a los 50 años de trabajo del Fondo Mundial (dicho acto tendrá lugar el sábado por la tarde y contará con la participación de Odile Rodríguez de la Fuente, hija del mítico naturalista y divulgador Félix Rodríguez de la Fuente.

Momento de una de las ediciones pasadas de la Doñana Birdfair - ABC

El recorrido expositivo de la feria estará integrado por 45 estands con productos a la venta relacionados con la observación de aves (óptica, publicaciones, accesorios...) e información sobre ofertas de viajes por Andalucía, España y diversas partes del mundo con iniciativas en el sector.

En este orden, también cabe destacar que esta feria será el escenario del rodaje del final de una película documental titulada «Soñando con alas», dirigida por Juan José Ramos y Germán Pinelo, la cual terminará con un campeonato en el que se premia a la persona que más sabe sobre pájaros, una escena en la que tendrá un papel protagónico Carlos Deita, el famoso experto en sonidos de animales del cine español.

Enclave estratégico

Un año más el lugar elegido para celebrar la Feria Internacional de las Aves de Doñana es la Reserva Natural de La Dehesa de Abajo. Situada en La Puebla del Río, a unos veinte kilómetros de Sevilla, tiene en su centro de visitantes todas las instalaciones necesarias para llevar a cabo con garantizado éxito dicho evento, tal y como ha quedado demostrado en las ediciones anteriores. Se trata de un espacio de gran interés por sus valores naturales formado tres ecosistemas muy diferentes: la marisma inundable, el bosque de acebuches y la zona de pinar.

No obstante, Ceballos, comisario de la feria, no descarta que en futuras ediciones rote a otras zonas de Doñana, «porque la gente así me lo pide, pero en principio aquí está muy bien».