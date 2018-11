Tribunales La huella en un timbre que delató al asesino de una anciana en La Rinconada Los tres procesados de idear un plan para robar a una vecina de 90 años que acabó muerta niegan la participación de los hechos pero se cruzan acusaciones

Silvia Tubio

Después de dos días de suspensiones por la huelga de los funcionarios de prisiones, la Audiencia Provincial ha podido acoger este miércoles el arranque de la vista oral por el asesinato de una anciana en La Rinconada, en noviembre de 2016.

En el banquillo de los acusados se sientan Jacqueline Mercedes A. B., de 33 años y de origen nicaragüense; su pareja sentimental, José de los Santos M. P., de 43 años y de nacionalidad dominicana; y Basilio D. M, de 34 años.

La Fiscalía pide una pena de 22 años de prisión para cada uno por los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada. Éste último en grado de tentativa. Según su escrito de calificación de los hechos, los tres acusados idearon un plan para robar una caja de caudales que guardaba en su casa la víctima, quien vivía sola. Para ello se aprovecharon de que la procesada Jacqueline Mercedes había trabajado como cuidadora para la víctima durante diez días y conocía el interior de la casa.

Además, ha subrayado el fiscal, la acusada también sabía cuáles eran las rutinas«y manías» de la anciana. Se quedaba sola en casa los domingos por la tarde y no abría a nadie que no conociera. «Ella es la clave, la llave que abrió la puerta», ha señalado el letrado de la acusación particular, que eleva la petición de pena para los tres procesados a los 25 años de cárcel.

Según las acusaciones, la asistenta fue quien llamó a la puerta de la anciana el día del crimen, logrando que ella abriera porque la había reconocido por la mirilla. Los otros dos acusados accedieron a la vivienda en ese momento. La víctima fue amordazada con un pañuelo impregnado en amoniaco. La anciana murió asfixiada y los ladrones abortaron el robo y huyeron.

Los tres procesados han negado cualquier tipo de participación en los hechos, pero se han cruzado acusaciones. Las huellas de Basilio D. M. aparecieron en el escenario del crimen y es la prueba más contundente. En concreto, la Guardia Civil rescató una huella en el timbre de la vivienda y en el trozo de cinta americana que tenía en la boca la víctima. Gracias a ese material llegaron al primer detenido. Después descubrieron que conocía al marido de una cuidadora que había tenido la víctima un mes antes y que había sido despedida.

Basilio D. M. ha tratado de justificar la presencia de su ADN asegurando que un día le llevó el bolso a la acusada cuando trabajaba allí y que eso explicaría la presencia de su huella en la casa. Sobre la cinta americana, ha afirmado que ayudaba en trabajos esporádicos al otro acusado José de los Santos M. P., mecánico de profesión, vinculándolo directamente con uno de los elementos que sirvieron para atar a la víctima.

También ha asegurado que el 20 de noviembre de 2016, cuando fue asesinada la vecina, José M. P. le pidió que le acompañara a la Rinconada para «hacer una cosa en una casa». Sin embargo, que pidió bajarse del vehículo antes de llegar al destino porque no lo veía claro.

Según la pareja, la relación que tenían con Basilio era muy superficial aunque señalan que en una ocasión se interesó por el trabajo que había desempeñado Jacqueline en la casa de la víctima, después de que ésta le contara que la víctima «estaba todo el día contando el dinero».