Mairena del Alcor Juan Manuel López, alcalde de Mairena del Alcor: «El cambio de medidas contra el Covid estresa mucho a la población»

Su pueblo tiene una tasa acumulada de 569 positivos por cada cien mil habitantes merced a 134 casos activos en los últimos catorce días. El alcalde de Mairena del Alcor, el popular Juan Manuel López, quiere lanzar un mensaje claro y directo a sus más de 23.000 vecinos sobre la evolución de la pandemia y sus consecuencias.

«En líneas generales estamos en la media de la provincia y con una tasa inferior a los pueblos colindantes. El principal problema del Covid es cuando no controlas la situación, porque si tienes un problema lo afrontas, pero el continuo cambio de las medidas lo que hace es estresar a la población», explica.

Para el regidor, la principal dificultad del pueblo «la tenemos en las reuniones familiares y a deshoras, y no tanto en la restauración, donde se ha demostrado que son más seguros que muchos ambientes familiares. Los comerciantes locales son más responsables».

Además, López advierte de que «vamos a tener su sobrecoste importante en los servicios especiales y las horas extras de los agentes de la Policía Local para disolver algunas reuniones no permitidas. Por ejemplo, en cuanto a la movilidad, hay que ser más flexible con nuestros vecinos de El Viso porque nos separa una calle. No se puede ser tan estricto en este sentido. Ahí no están los contagios, sino en el ámbito familiar».

«Además, en España no somos tan claros como en Europa a la hora de coordinar las medidas entre las administraciones. Es lo que pido, que nos podamos coordinar. En cuanto a sus competencias, el Ayuntamiento que preside ha activado un plan de ayudas al comercio local, cediéndoles espacios gratuitos para publicitarse, eximiéndoles de pagar las tasas de veladores y bonificándoles las tasas de la basura. Si no es así, dejaríamos en la estacada a las pymes y autónomos, que son necesarios».

Cuestionado por si la pandemia ha frenado los proyectos municipales, el alcalde mairenero asegura que «en la primera ola el Ayuntamiento estuvo cerrado varios meses y eso lo que ha provocado es un retraso en el procedimiento de ejecutarlos, pero seguimos adelantes con el planteamiento inicial». Dentro del proyecto Edusi en el que está inmerso Mairena del Alcor debe finalizar antes de 2023 un ambicioso proyecto de remodelación del centro histórico patrimonial así como la puesta en marcha de un centro de formación y otro sociosanitario. «A pesar del Covid, vamos a llegar», puntualiza.

Juan Manuel López, que sustituyó a final del mandato anterior a su compañero Ricardo Sánchez —hoy día delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla— levantó el bastón de mando de la Alcaldía sin el apoyo de otros partidos, como en las dos anteriores legislaturas donde gobernó el PP. «Lo principal es que el pueblo en estas municipales pasadas entendió la personalidad del proyecto que teníamos para la ciudad», recuerda al tiempo que señala que «cuando más partidos habían concurrido a las elecciones, siete, es cuando menos partidos están representados, tres».

El pasado jueves inauguró un nuevo canal de comunicación con sus vecinos a través de Facebook, donde estuvo más de una hora respondiendo en directo a cuantas cuestiones se le planteaba en el chat, «y a los que no nos dio tiempo responder, le contesté por privado. Sabía que teníamos un problema. Nos dejaban muchos comentarios en las redes sociales y no podíamos responder a todos. Ahora, con este nuevo formato la experiencia es más gratificante». «Tenemos que aprovechar al máximo lo que nos aportan las nuevas tecnologías», concluye el alcalde del PP.