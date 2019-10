Fomento La Junta emplaza al Gobierno a firmar un protocolo urgente para los trenes de la variante Osuna-Pedrera La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se reúne con los alcaldes afectados de la Sierra Sur de Sevilla

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha ofrecido «la máxima colaboración» a los alcaldes de la Sierra Sur de Sevilla para mejorar el servicio estatal de trenes y avanzar en las negociaciones a nivel técnico y jurídico con el Gobierno de España para que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se haga con la titularidad del Eje Ferroviario Transveral para la variante Osuna-Pedrera y restablezca el servicio de Media Distancia afectado desde hace un año por el temporal.

Marifrán Carazo ha compartido con los alcaldes que es necesaria la «lealtad institucional» para resolver este asunto y les ha indicado que la Consejería está dispuesta a la firma de un protocolo previo a un convenio entre ambas administraciones que permita restablecer ya mismo la circulación de los trenes por los diez kilómetros de vía que actualmente son de titularidad autonómica.

Marifrán Carazo ha mantenido esta reunión con los alcaldes de Osuna, Arahal, Marchena y Pedrera para informarles de la intención de la administración autonómica de impulsar el acuerdo para la titularidad de este tramo del Eje Transversal, para lo que se ha solicitado una compensación, necesaria «en términos jurídicos».

La propuesta inicial que ha trasladado por escrito la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es la de conceder la titularidad a cambio del compromiso del Gobierno de España de ejecutar el Cercanías entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo de la capital hispalense.

Marifrán Carazo ha precisado que se ha solicitado esa contraprestación por ser la que consideramos «más viable, porque figura en los presupuestos, y porque creemos que es la mejor alternativa para la provincia de Sevilla».

No obstante, no ha cerrado la puerta a otras posibilidades, ya que ha considerado que «el problema no está en cómo compensar, porque hay fórmulas y estamos dispuestos a escucharlas todas para ponernos de acuerdo cuanto antes».

«Las administraciones tenemos que entendernos y ponernos de acuerdo para buscar las soluciones técnicas y jurídicas», ha defendido Marifrán Carazo, que indica que, por este Gobierno, «mañana mismo estaría restablecido el servicio, porque sabemos las dificultades por las que pasan estos vecinos».

Sobre las negociaciones, ha expresado que que «se ha avanzado mucho en los últimos días, puesto que elMinisterio de Fomento ha reconocido jurídicamente que ha de compensar a la Junta de Andalucía» por la titularidad. En ese sentido, ha visto con buenos ojos la propuesta de los alcaldes de la Sierra Sur para que, con «lealtad institucional», se convoque a una reunión a nivel técnico-jurídico para cerrar el acuerdo.

Además, ha informado a los alcaldes de la Sierra Sur de que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio quiere abrir un marco de diálogo y entendimiento con el Ministerio de Fomento para minimizar los efectos de la reordenación de los servicios ferroviarios.